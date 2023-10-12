Рулетики зі скумбрії: рецепт з бюджетних продуктів на щодень
12 жовтня 2023, 14:07Читать новость на русском
Джерело:Дарина Іванова
Надзвичайно смачний варіант аби урізноманітнити звичний обід чи вечерю зі скумбрією. Рибка виходить соковита, ніжна та дуже ароматна.
Рулетики зі скумбрії та песто з петрушки – це не просто страва на щодень, це справжня насолода для рецепторів з простих продуктів. За бажанням рибу можна додатково нафарширувати тушкованою морквою, або залишити все як є.
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Страви з риби потрібно вживати щотижня, але не завжди в бюджеті знайдуться кошти, адже це задоволення не з дешевих. Спробуйте доступний варіант – скумбрію. Смачно і бюджетно.
Рецепт рулетиків зі скумбрії
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
– 2 скумбрії;
– пучок петрушки;
– 1 зубчик часнику;
– 15 грамів натертого пармезану;
– 25 грамів олії;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Рибу розділяємо на філе: відрізаємо голову та хвіст, робимо надріз черева, видаляємо нутрощі. Далі розрізаємо по хребту. М'ясо скумбрії легко відділяється від кісток. Видаляємо дрібні кісточки.
- Петрушку, часник, олію, сіль та перець відправляємо в блендер та перебиваємо до стану соусу. Додаємо сир і перемішуємо.
- Змащуємо м'ясну частину риби соусом з петрушки, закручуємо рулетом, фіксуємо зубочисткою та відправляємо в заздалегідь розігріту духову до 200 градусів на 15 хвилин. Рибку ставимо на відстані одне від одного, щоб шкірка не прилипла.
- Готову рибку смакуємо з рисом, кус-кусом та овочами️.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати гарбузові сирники в духовці.