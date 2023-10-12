Рулетики зі скумбрії: рецепт з бюджетних продуктів на щодень

12 жовтня 2023, 14:07
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Джерело:

Дарина Іванова

Надзвичайно смачний варіант аби урізноманітнити звичний обід чи вечерю зі скумбрією. Рибка виходить соковита, ніжна та дуже ароматна.

Рулетики зі скумбрії та песто з петрушки – це не просто страва на щодень, це справжня насолода для рецепторів з простих продуктів. За бажанням рибу можна додатково нафарширувати тушкованою морквою, або залишити все як є.

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Страви з риби потрібно вживати щотижня, але не завжди в бюджеті знайдуться кошти, адже це задоволення не з дешевих. Спробуйте доступний варіант – скумбрію. Смачно і бюджетно.

Рецепт рулетиків зі скумбрії

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 2 скумбрії;
 – пучок петрушки;
 – 1 зубчик часнику;
 – 15 грамів натертого пармезану;
 – 25 грамів олії;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Рибу розділяємо на філе: відрізаємо голову та хвіст, робимо надріз черева, видаляємо нутрощі. Далі розрізаємо по хребту. М'ясо скумбрії легко відділяється від кісток. Видаляємо дрібні кісточки.
  • Петрушку, часник, олію, сіль та перець відправляємо в блендер та перебиваємо до стану соусу. Додаємо сир і перемішуємо.
  •  Змащуємо м'ясну частину риби соусом з петрушки, закручуємо рулетом, фіксуємо зубочисткою та відправляємо в заздалегідь розігріту духову до 200 градусів на 15 хвилин. Рибку ставимо на відстані одне від одного, щоб шкірка не прилипла.
  • Готову рибку смакуємо з рисом, кус-кусом та овочами️.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак