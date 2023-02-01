Смачніший за оригінал: рецепт рулету тирамісу
1 лютого 2023, 16:04Читать новость на русском
Джерело:Юлія Сімончук
Закортіло експериментів? Приготуйте популярний італійський десерт тирамісу рулетом.
Рулет тирамісу – це не просто ніжний смаколик, а справжня окраса буденного і святкового столу.
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Готувати його аналогічно просто, як і оригінальний варіант у формочках. Спробуйте і ви будете вражені результатом.
Рецепт рулету тирамісу
- Час: 4 години
- Порції: 4 – 6
– 5 курячих яєць;
– 110 грамів борошна;
– 120 грамів цукру;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;
– ванільний цукор або цедра лимона.
Для крему:
– 300 грамів сиру маскарпоне;
– 150 мілілітрів жирних коров'ячих вершків;
– 70 грамів цукрової пудри;
– 150 мілілітрів завареної кави;
– лікер (за бажанням);
– шоколад.
Приготування:
- Заварюємо каву, щоб до моменту просочення вона охолола.
- Готуємо крем: збиваємо холодні вершки з холодним вершковим сиром і пудрою до загустіння. Ставимо крем в холодильник.
- Для бісквіта заздалегідь готуємо продукти кімнатної температури.
- Розділяємо білки з жовтками. На невеликій швидкості збиваємо білки, далі поступово додаємо цукор, ванільний цукор і збиваємо на високій швидкості до стану стійких піків.
- Додаємо по одному жовтки після кожного збиваємо до просто змішування. Далі просіюємо сюди борошно змішане з крохмалем. Якщо додаєте цедру, а не ванільний цукор – додаємо на цьому етапі.
- Акуратно перемішуємо лопаткою. Викладаємо на деко застелене просиліконеним пергаментом і випікаємо при 180 градусах близько 10 хвилин до сухої шпажки.
- Дістаємо, накриваємо зверху ще одним пергаментом з решіткою, перевертаємо і знімаємо пергамент на якому випікали. Накриваємо бісквіт рушником і скручуємо акуратно в рулет, залишаємо до повного охолодження.
- Розвертаємо рулет, просочуємо кавою, змащуємо кремом, посипаємо потертим шоколадом і скручуємо знову.
- Обгортаємо харчовою плівкою або пергаментом і поміщаємо в холодильник на кілька годин.
- Дістаємо, верх рулету просочуємо кавою і посипаємо какао, залишками шоколадки.
Нехай смакує!