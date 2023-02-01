Смачніший за оригінал: рецепт рулету тирамісу

Закортіло експериментів? Приготуйте популярний італійський десерт тирамісу рулетом.

Рулет тирамісу – це не просто ніжний смаколик, а справжня окраса буденного і святкового столу.

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Готувати його аналогічно просто, як і оригінальний варіант у формочках. Спробуйте і ви будете вражені результатом.

Рецепт рулету тирамісу

Час: 4 години

4 години Порції: 4 – 6

– 5 курячих яєць;– 110 грамів борошна;– 120 грамів цукру;– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;– ванільний цукор або цедра лимона.– 300 грамів сиру маскарпоне;– 150 мілілітрів жирних коров'ячих вершків;– 70 грамів цукрової пудри;– 150 мілілітрів завареної кави;– лікер (за бажанням);– шоколад.

Приготування:

Заварюємо каву, щоб до моменту просочення вона охолола.

Готуємо крем: збиваємо холодні вершки з холодним вершковим сиром і пудрою до загустіння. Ставимо крем в холодильник.

Для бісквіта заздалегідь готуємо продукти кімнатної температури.

Розділяємо білки з жовтками. На невеликій швидкості збиваємо білки, далі поступово додаємо цукор, ванільний цукор і збиваємо на високій швидкості до стану стійких піків.

Додаємо по одному жовтки після кожного збиваємо до просто змішування. Далі просіюємо сюди борошно змішане з крохмалем. Якщо додаєте цедру, а не ванільний цукор – додаємо на цьому етапі.

Акуратно перемішуємо лопаткою. Викладаємо на деко застелене просиліконеним пергаментом і випікаємо при 180 градусах близько 10 хвилин до сухої шпажки.

Дістаємо, накриваємо зверху ще одним пергаментом з решіткою, перевертаємо і знімаємо пергамент на якому випікали. Накриваємо бісквіт рушником і скручуємо акуратно в рулет, залишаємо до повного охолодження.

Розвертаємо рулет, просочуємо кавою, змащуємо кремом, посипаємо потертим шоколадом і скручуємо знову.

Обгортаємо харчовою плівкою або пергаментом і поміщаємо в холодильник на кілька годин.

Дістаємо, верх рулету просочуємо кавою і посипаємо какао, залишками шоколадки.

Нехай смакує!