Як приготувати рвану свинину – рецепт в духовці

26 квітня 2023, 14:10
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Джерело:

Damn delicious

Ми неодноразово бачили в меню популярних закладів бургери з рваною свининою, тости чи інші цікаві страви. Але як приготувати її вдома, аби було не гірше?

Головним секретом цієї страви є правильно підібрані спеції, хороший шмат м'яса та витримання температурного режиму.

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Таку страву можна подавати як холодною, так і гарячою, з картоплею чи в бургерах. Головне, аби поряд був улюблений соус.

Рецепт рваної свинини

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Розігріваємо духовку до 200 градусів.
  • Нарізаємо свинячу лопатку грубими шматками.
  • У невеликій мисці змішуємо коричневий цукор, сіль, паприку, порошок чилі, орегано, часниковий порошок, гірчицю, каєнський перець, кмин та чорний перець.
  • Обсипаємо нарізану свинину пряною сумішшю, щоб вона рівномірно розподілилася по всій поверхні м'яса.
  • Розігріваємо на сковорідці олію й обсмажуємо на ній свинину (3 – 4 хвилини).
  • Перекладаємо її на деко, додаємо бульйон та 4 столові ложки оцту. Відправляємо все до духовки на 40 хвилин.
  • Виймаємо деко з духовки. Розбираємо м'ясо на волокна двома виделками. Додайте 2 столові ложки оцту і, якщо потрібно, сіль та перець.
  • Готову рвану свинину подаємо гарячою зі своїм улюбленим соусом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак