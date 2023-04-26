Як приготувати рвану свинину – рецепт в духовці
26 квітня 2023, 14:10Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Ми неодноразово бачили в меню популярних закладів бургери з рваною свининою, тости чи інші цікаві страви. Але як приготувати її вдома, аби було не гірше?
Головним секретом цієї страви є правильно підібрані спеції, хороший шмат м'яса та витримання температурного режиму.
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Таку страву можна подавати як холодною, так і гарячою, з картоплею чи в бургерах. Головне, аби поряд був улюблений соус.
Рецепт рваної свинини
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Нарізаємо свинячу лопатку грубими шматками.
- У невеликій мисці змішуємо коричневий цукор, сіль, паприку, порошок чилі, орегано, часниковий порошок, гірчицю, каєнський перець, кмин та чорний перець.
- Обсипаємо нарізану свинину пряною сумішшю, щоб вона рівномірно розподілилася по всій поверхні м'яса.
- Розігріваємо на сковорідці олію й обсмажуємо на ній свинину (3 – 4 хвилини).
- Перекладаємо її на деко, додаємо бульйон та 4 столові ложки оцту. Відправляємо все до духовки на 40 хвилин.
- Виймаємо деко з духовки. Розбираємо м'ясо на волокна двома виделками. Додайте 2 столові ложки оцту і, якщо потрібно, сіль та перець.
- Готову рвану свинину подаємо гарячою зі своїм улюбленим соусом.
Смачного!