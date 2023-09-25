Як правильно засолити сало – старовинний рецепт, що не підведе

Обожнюєте сало зі шматочком чорного хліба та зубчиком часнику? У нас є рецепт засоленого домашнього сала, яке не зрівняється з магазинним.

Домашнє засолене сало – справжня насолода. Його не тільки просто та легко готувати, а й зручно зберігати. Обирайте для соління шматочки не товще 4 – 5 сантиметрів, щоб воно гарно рівномірно просолилося.

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Подавайте сало тоненькими шматочками до святкового чи буденного столу, або просто смакуйте його з ароматним хлібом.

Рецепт засоленого сала з паприкою

Час: 2 – 3 дні

2 – 3 дні Порції: 2

– 500 грамів сала;– 200 грамів солі;– 150 грамів паприки.

Приготування:

Беремо шматок сала та обвалюємо його в солі.Далі з усіх боків слід обсипати солодкою паприкою.

Перекладаємо сало в контейнер з кришкою, закриваємо та відправляємо в холодильник на 2 – 3 дні.

Дістаємо сало з холодильника: якщо воно тверде, то воно готове. Обтрусіть зайву сіль і зберігайте в холодильнику чи в морозилці.

Смачного!

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