Як правильно засолити сало – старовинний рецепт, що не підведе
25 вересня 2023, 13:07Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Обожнюєте сало зі шматочком чорного хліба та зубчиком часнику? У нас є рецепт засоленого домашнього сала, яке не зрівняється з магазинним.
Домашнє засолене сало – справжня насолода. Його не тільки просто та легко готувати, а й зручно зберігати. Обирайте для соління шматочки не товще 4 – 5 сантиметрів, щоб воно гарно рівномірно просолилося.
Читайте також Нестандартні рецепти страв із курячими котлетами, які посмакують усім
Подавайте сало тоненькими шматочками до святкового чи буденного столу, або просто смакуйте його з ароматним хлібом.
Рецепт засоленого сала з паприкою
- Час: 2 – 3 дні
- Порції: 2
– 500 грамів сала;
– 200 грамів солі;
– 150 грамів паприки.
Приготування:
- Беремо шматок сала та обвалюємо його в солі.Далі з усіх боків слід обсипати солодкою паприкою.
- Перекладаємо сало в контейнер з кришкою, закриваємо та відправляємо в холодильник на 2 – 3 дні.
- Дістаємо сало з холодильника: якщо воно тверде, то воно готове. Обтрусіть зайву сіль і зберігайте в холодильнику чи в морозилці.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати вітамінне варення з калини.