Ніщо не зіпсує заплановане застілля: рецепт салату без світла
15 грудня 2022, 08:05Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Таті Чуднова
Коли вдома немає світла, а гості на порозі – приготуйте салат з готових інгредієнтів. Всього 10 хвилин і він вже на столі.
Простий салат на обід чи вечерю без особливих труднощів – те, що так потрібне нам саме зараз. Через віялові відключення світла, вся Україна постала перед певними труднощами у побуті та роботі.
Читайте також Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці
Щоб допомогти вам у виборі страв на щодень, або до святкового столу, ми дібрали легкий та доступний рецепт салату з готових інгредієнтів.
Рецепт салату без світла
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
– 100 грамів твердого сиру;
– 150 копченої курки;
– 1 середній огірок;
– 1 солодкий перець;
– авокадо;
– сухарики.
Для заправки:
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– дрібка куркуми;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка олії;
– зубчик часнику.
Приготування:
- Для салату нарізаємо кубиками (дрібними або середніми) копчену курку, очищений огірок, твердий сир та солодкий перець.
- Змішуємо інгредієнти для соусу в окремій мисці.
- Авокадо нарізаємо довільними шматочками, адже воно достатньо м'яке.
- Заправляємо салат соусом, перемішуємо та наприкінці, а краще одразу перед подачею вмішуємо сухарики. Якщо додати їх заздалегідь – вони розм'якнуть та салат нагадуватиме кашу.
Нехай смакує!