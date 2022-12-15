Ніщо не зіпсує заплановане застілля: рецепт салату без світла

15 грудня 2022, 08:05
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Джерело:

Інстаграм Таті Чуднова

Коли вдома немає світла, а гості на порозі – приготуйте салат з готових інгредієнтів. Всього 10 хвилин і він вже на столі.

Простий салат на обід чи вечерю без особливих труднощів – те, що так потрібне нам саме зараз. Через віялові відключення світла, вся Україна постала перед певними труднощами у побуті та роботі.

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Щоб допомогти вам у виборі страв на щодень, або до святкового столу, ми дібрали легкий та доступний рецепт салату з готових інгредієнтів.

Рецепт салату без світла

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 100 грамів твердого сиру;
 – 150 копченої курки;
 – 1 середній огірок;
 – 1 солодкий перець;
 – авокадо;
 – сухарики.
Для заправки:
 – 2 столові ложки майонезу;
 – 2 столові ложки сметани;
 – 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
 – дрібка куркуми;
 – дрібка солі;
 – 1 столова ложка олії;
 – зубчик часнику.

Приготування:

  • Для салату нарізаємо кубиками (дрібними або середніми) копчену курку, очищений огірок, твердий сир та солодкий перець. 
  • Змішуємо інгредієнти для соусу в окремій мисці.

  • Авокадо нарізаємо довільними шматочками, адже воно достатньо м'яке.
  • Заправляємо салат соусом, перемішуємо та наприкінці, а краще одразу перед подачею вмішуємо сухарики. Якщо додати їх заздалегідь – вони розм'якнуть та салат нагадуватиме кашу.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак