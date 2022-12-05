Салат при свічках для якого не потрібно нічого варити

5 грудня 2022, 08:42
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Рецепти фудблог Україна

Через часті відключення електроенергії не завжди є можливість приготувати обід чи вечерю швидко. Але завжди можна знайти вихід, навіть з найскладнішої ситуації.

Ми пропонуємо вам спробувати смачний та ситний салат з копченою куркою, квасолею та маринованою цибулькою. Буквально за лічені хвилини і страва вже буде на столі.

Читайте також Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці

Його легко та комфортно готувати навіть при свічках чи ліхтарику, якщо за вікно вже стемніло. Подавайте страву до столу з хлібом, сухариками та хлібцями.

Рецепт салату з готових продуктів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
 – 250 грамів копченого курячого філе;
 – банка маринованих печериць;
 – консервована червона квасоля;
 – половинка ріпчастої цибулі;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 2 чайні ложки цукру;
 – 2 столові ложки оцту;
 – 120 мілілітрів гарячої води;
 – майонез або суміш сметани і гірчиці для заправки.

Приготування:

  • Копчене куряче філе нарізаємо соломкою, мариновані печериці – пластинками, квасолю промиваємо.
  • Половину цибулі нарізаємо чверть кільцями і маринуємо: заливаємо гарячою водою, додаємо сіль, цукор, оцет, перемішуємо і залишаємо 10 хвилин.
  • Змішуємо всі інгредієнти, додаємо чорний перець та сіль. Заправляємо салат майонезом або сумішшю сметани з гірчицею.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак