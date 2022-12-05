Салат при свічках для якого не потрібно нічого варити

Через часті відключення електроенергії не завжди є можливість приготувати обід чи вечерю швидко. Але завжди можна знайти вихід, навіть з найскладнішої ситуації.

Ми пропонуємо вам спробувати смачний та ситний салат з копченою куркою, квасолею та маринованою цибулькою. Буквально за лічені хвилини і страва вже буде на столі.

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Його легко та комфортно готувати навіть при свічках чи ліхтарику, якщо за вікно вже стемніло. Подавайте страву до столу з хлібом, сухариками та хлібцями.

Рецепт салату з готових продуктів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 4

– 250 грамів копченого курячого філе;– банка маринованих печериць;– консервована червона квасоля;– половинка ріпчастої цибулі;– 1 чайна ложка солі;– 2 чайні ложки цукру;– 2 столові ложки оцту;– 120 мілілітрів гарячої води;– майонез або суміш сметани і гірчиці для заправки.

Приготування:

Копчене куряче філе нарізаємо соломкою, мариновані печериці – пластинками, квасолю промиваємо.

Половину цибулі нарізаємо чверть кільцями і маринуємо: заливаємо гарячою водою, додаємо сіль, цукор, оцет, перемішуємо і залишаємо 10 хвилин.

Змішуємо всі інгредієнти, додаємо чорний перець та сіль. Заправляємо салат майонезом або сумішшю сметани з гірчицею.

Смачного!