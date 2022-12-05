Салат при свічках для якого не потрібно нічого варити
5 грудня 2022, 08:42Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Рецепти фудблог Україна
Через часті відключення електроенергії не завжди є можливість приготувати обід чи вечерю швидко. Але завжди можна знайти вихід, навіть з найскладнішої ситуації.
Ми пропонуємо вам спробувати смачний та ситний салат з копченою куркою, квасолею та маринованою цибулькою. Буквально за лічені хвилини і страва вже буде на столі.
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Його легко та комфортно готувати навіть при свічках чи ліхтарику, якщо за вікно вже стемніло. Подавайте страву до столу з хлібом, сухариками та хлібцями.
Рецепт салату з готових продуктів
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 4
– 250 грамів копченого курячого філе;
– банка маринованих печериць;
– консервована червона квасоля;
– половинка ріпчастої цибулі;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту;
– 120 мілілітрів гарячої води;
– майонез або суміш сметани і гірчиці для заправки.
Приготування:
- Копчене куряче філе нарізаємо соломкою, мариновані печериці – пластинками, квасолю промиваємо.
- Половину цибулі нарізаємо чверть кільцями і маринуємо: заливаємо гарячою водою, додаємо сіль, цукор, оцет, перемішуємо і залишаємо 10 хвилин.
- Змішуємо всі інгредієнти, додаємо чорний перець та сіль. Заправляємо салат майонезом або сумішшю сметани з гірчицею.
Смачного!