Салат з куркою і апельсином – готуємо легку вечерю

Шукаєте смачний рецепт до вечері? У нас є відмінний варіант легкого, вітамінного салату з курочки та цитрусових.

Салат з куркою і апельсином – чудовий варіант для легко та поживної вечері на щодень. Звичайно, апельсини можна замінити на інші цитрусові: мандарини, грейпфрут чи помело. Від цього смак стане особливим.

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Куряче філе – дієтичний продукт, тому калорійність салату буде дуже низькою. Також салат не містить майонезної заправки, її заміняє медово-гірчичний соус.

Рецепт салату з курки та апельсинів

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 1 упаковка салату;

– 10 чері або 1 середній томат;

– 1 огірок;

– 100 г сиру;

– 1 апельсин.

Для маринаду м'яса:

– олія;

– соєвий соус;

– паприка;

– ніжний карі;

– сухий часник;

– дрібка солі.

Для салату:

– 2 столові ложки олії;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 чайна ложка гранатового соусу, або теріякі;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка меду;

– половина чайної ложки французької гірчиці.

Приготування:

️Філе розрізаємо поздовж на дві частини, додаємо спеції і залишаємо на 15 – 20 хвилин.

️Мариноване філе підсмажуємо на сковороді гриль чи звичайній до готовності з двох сторін.

️Апельсин філеюємо.

️Для заправки просто змішуємо всі інгредієнти і злегка збиваємо виделкою, щоб вона загусла.

️Збираємо салат, викладаємо його на тарілки, додаємо нарізаний огірок, чері, сир, курку, апельсин і поливаємо соусом.

Смачного!