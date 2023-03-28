Салат з куркою і апельсином – готуємо легку вечерю

28 березня 2023, 14:31
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Шукаєте смачний рецепт до вечері? У нас є відмінний варіант легкого, вітамінного салату з курочки та цитрусових.

Салат з куркою і апельсином – чудовий варіант для легко та поживної вечері на щодень. Звичайно, апельсини можна замінити на інші цитрусові: мандарини, грейпфрут чи помело. Від цього смак стане особливим.

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Куряче філе – дієтичний продукт, тому калорійність салату буде дуже низькою. Також салат не містить майонезної заправки, її заміняє медово-гірчичний соус.

Рецепт салату з курки та апельсинів

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • ️Філе розрізаємо поздовж на дві частини, додаємо спеції і залишаємо на 15 – 20 хвилин.
  • ️Мариноване філе підсмажуємо на сковороді гриль чи звичайній до готовності з двох сторін.
  • ️Апельсин філеюємо.
  • ️Для заправки просто змішуємо всі інгредієнти і злегка збиваємо виделкою, щоб вона загусла.
  • ️Збираємо салат, викладаємо його на тарілки, додаємо нарізаний огірок, чері, сир, курку, апельсин і поливаємо соусом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак