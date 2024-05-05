Салат пасхальне яйце: відеорецепт від Лілії Цвіт
5 травня 2024, 20:40Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілія Цвіт
На Великдень хочеться скуштувати чогось особливого та святкового. Салат у вигляді писанки чудово підкреслить будь-який святковий стіл.
Ніжний салат з ковбасою, яйцями та овочами має красивий вигляд та чудовий смак. З відеорецептом його приготує кожен!
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Салат пасхальне яйце
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 150 грамів ковбаси салямі
– 3 картоплі
– 1 перець червоний;
– 3 яйця;
– 2 моркви;
– 340 грамів консервованої кукурудзи;
– 250 грамів майонезу;
– сіль до смаку;
– 100 грамів зеленої цибулі;
– 10 оливок.
Приготування:
- Спершу відваріть картоплю та моркву до готовності, почистіть їх та натріть на середньому розмірі тертки.
- Залиште половину моркви для декорування салату.
- Зваріть яйця, почистіть і натріть на крупній тертці.
- Наріжте ковбасу салямі соломкою, викладіть її на овальне блюдо і змастіть майонезом.
- На ковбасу викладіть шар натертої картоплі, також покрийте її майонезом.
- Далі додайте нарізаний дрібно болгарський перець, посоліть і знову змастіть майонезом.
- Потім викладіть шар яєць, змастіть майонезом, на нього натерту моркву, і знову майонез.
- Верхній шар сформуйте з консервованої кукурудзи.
- Для декорування салату по центру викладіть смужку майонезу, на яку посипте дрібно нарізану зелену цибулю.
- Поверх цибулі розмістіть смужки червоного перцю, а по краях блюда також розкладіть смужки перцю.
- Оливки наріжте тонкими кільцями і прикрасьте ними салат.
- Перед подачею дайте салату простояти декілька годин, щоб він настоявся.