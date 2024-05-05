Салат пасхальне яйце: відеорецепт від Лілії Цвіт

5 травня 2024, 20:40
Читать новость на русском

Джерело:

ютуб Лілія Цвіт

На Великдень хочеться скуштувати чогось особливого та святкового. Салат у вигляді писанки чудово підкреслить будь-який святковий стіл.

Ніжний салат з ковбасою, яйцями та овочами має красивий вигляд та чудовий смак. З відеорецептом його приготує кожен!

Цікаво За вуха не відтягнеш: готуємо великодній пляцок "Кучерявий" за рецептом Дарії Цвєк

Салат пасхальне яйце

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів ковбаси салямі
– 3 картоплі
– 1 перець червоний;
– 3 яйця;
– 2 моркви;
– 340 грамів консервованої кукурудзи;
– 250 грамів майонезу;
– сіль до смаку;
– 100 грамів зеленої цибулі;
– 10 оливок.

Приготування:

  1. Спершу відваріть картоплю та моркву до готовності, почистіть їх та натріть на середньому розмірі тертки.
  2. Залиште половину моркви для декорування салату.
  3. Зваріть яйця, почистіть і натріть на крупній тертці.
  4. Наріжте ковбасу салямі соломкою, викладіть її на овальне блюдо і змастіть майонезом.
  5. На ковбасу викладіть шар натертої картоплі, також покрийте її майонезом.
  6. Далі додайте нарізаний дрібно болгарський перець, посоліть і знову змастіть майонезом.
  7. Потім викладіть шар яєць, змастіть майонезом, на нього натерту моркву, і знову майонез.
  8. Верхній шар сформуйте з консервованої кукурудзи.
  9. Для декорування салату по центру викладіть смужку майонезу, на яку посипте дрібно нарізану зелену цибулю.
  10. Поверх цибулі розмістіть смужки червоного перцю, а по краях блюда також розкладіть смужки перцю.
  11. Оливки наріжте тонкими кільцями і прикрасьте ними салат.
  12. Перед подачею дайте салату простояти декілька годин, щоб він настоявся.

Така смакота: як приготувати сирник з маком.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська