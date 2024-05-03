Сирник з вишнею – це неперевершений смак, перед яким просто неможливо встояти. Він стає зіркою кожного застілля, якими б стравами ви не частували гостей перед цим.
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Рецепт сирника з вишнею
Час: 2 години
Порцій: 8
Приготування:
- Спочатку готуємо сирну масу. Усе, крім білків, з'єднуємо та добре перемішуємо. Білки збиваємо з дрібкою солі. Обережно з'єднати з рештою маси.
- Ділимо тісто на половини і одну з них змішуємо з частиною маку.
- Змішуємо усі сухі інгредієнти. Потім додаємо масло, яйця, сметану. Замішуємо тісто.
- Дно форми застеляємо пергаментом, боки змащуємо маслом. Тісто рівномірно розподіляємо по формі та ставимо у морозилку на 30 хвилин.
- Мак заливаємо окропом та варимо 10 – 15 хвилин. Проціджуємо через сито, додаємо цукор і перемелюємо через м'ясорубку.
- Тепер формуємо сам сирник: корж вишня (обсипана крохмалем), маково-сирна маса, біла сирна маса.
- Випікаємо 45 хвилин при 180 градусах.
- Наприкінці можна полити шоколадом або прикрасити на свій розсуд.
Смачного!