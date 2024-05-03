Сирник з вишнею – це неперевершений смак, перед яким просто неможливо встояти. Він стає зіркою кожного застілля, якими б стравами ви не частували гостей перед цим.

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Рецепт сирника з вишнею

Час: 2 години

Порцій: 8

Інгредієнти:

сирна маса:

– 1,2 кілограма сиру;

– 6 – 8 яєць;

– 100 грамів масла;

– 60 грамів манки;

– 200 грамів цукру;

– 1 пачка ванільного цукру;

– цедра лимона;

– 50 грамів крохмалю;

– 150 грамів вишень;

корж:

– 250 грамів борошна;

– 120 грамів масла;

– 1 яйце;

– 100 грамів цукру;

– 2 столові ложки какао;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 столові ложки сметани;

– 150 грамів маку для макової маси.

Приготування:

Спочатку готуємо сирну масу. Усе, крім білків, з'єднуємо та добре перемішуємо. Білки збиваємо з дрібкою солі. Обережно з'єднати з рештою маси. Ділимо тісто на половини і одну з них змішуємо з частиною маку. Змішуємо усі сухі інгредієнти. Потім додаємо масло, яйця, сметану. Замішуємо тісто. Дно форми застеляємо пергаментом, боки змащуємо маслом. Тісто рівномірно розподіляємо по формі та ставимо у морозилку на 30 хвилин. Мак заливаємо окропом та варимо 10 – 15 хвилин. Проціджуємо через сито, додаємо цукор і перемелюємо через м'ясорубку. Тепер формуємо сам сирник: корж вишня (обсипана крохмалем), маково-сирна маса, біла сирна маса. Випікаємо 45 хвилин при 180 градусах. Наприкінці можна полити шоколадом або прикрасити на свій розсуд.

Смачного!

Вдалий експеримент: готуємо паску за рецептом Олі Полякової.