Кулінарні нотки весни: салат з редиски та яєць

3 квітня 2024, 06:35
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Джерело:

Beszamel

Смачний салат з яйцями, огірком і хрусткою редькою – це страва, яка сподобається кожному. Він не тільки смачний, його перевагою також є час і простота приготування.

Час приготування салату – кілька хвилин, не враховуючи варіння яєць. Він дозволяє смачно перекусити, не витрачаючи багато часу та не чаклуючи біля плити.

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Салат з редиски та яєць

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 3
Інгредієнти:
– 4 зварених на "круто" яйця;
– 1 пучок редиски;
– 1 половий огірок;
– 1 пучок шніт-цибулі;
– 1 столова ложка майонезу;
– 1 столова ложка грецького йогурту.

Приготування:

  1. Змішайте майонез з грецьким йогуртом.
  2. Приправте сіллю і перцем.
  3. Розріжте яйця на четвертинки і помістіть їх у миску.
  4. Редис і очищений огірок наріжте кубиками.
  5. Цибулю подрібніть.
  6. Додайте інгредієнти до яєць і перемішайте.
  7. Влийте соус і ретельно перемішайте.
  8. Подавайте з улюбленим хлібом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська