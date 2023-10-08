Осінній салат із виноградом, який стане зіркою обіднього столу

Осінній салат з виноградом без майонезу стане справжнім відкриттям навіть для тих, хто на дієті. Спробуйте і ви захочете ще і ще.

Салат із виноградом – це не просто один із ситних закусок до столу. Він надзвичайно поживний та дієтичний, адже майонез заміняє заправка на сметані, а копченості – відварена курка.

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Подавайте страву як до святкового столу, так і до буденного. За бажанням можна додати листочки базиліку чи посипати зеленою цибулею.

Рецепт салату з курки та винограду

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

– 300 грамів відвареного курячого філе;– 200 грамів винограду;– 200 грамів сиру сулугуні;– 2 столові ложки сметани;– 1 столова ложка французької гірчиці;– 2 зубчики часнику;– сіль.

Приготування:

Заздалегідь відварюємо куряче філе у підсоленій воді до готовності. Охолоджуємо та нарізаємо середніми або дрібними кубиками.

Розрізаємо виноград навпіл, за бажанням дістаємо кісточки.

Сулугуні нарізаємо кубиками, або натираємо на грубій тертці.

Для соусу змішуємо сметану, гірчицю, вичавлюємо часник та додаємо спецій.

Заправляємо салат та перемішуємо.

Смачного!

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