Осінній салат із виноградом, який стане зіркою обіднього столу

8 жовтня 2023, 08:54
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Джерело:

Діана Куліковська

Осінній салат з виноградом без майонезу стане справжнім відкриттям навіть для тих, хто на дієті. Спробуйте і ви захочете ще і ще.

Салат із виноградом – це не просто один із ситних закусок до столу. Він надзвичайно поживний та дієтичний, адже майонез заміняє заправка на сметані, а копченості – відварена курка.

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Подавайте страву як до святкового столу, так і до буденного. За бажанням можна додати листочки базиліку чи посипати зеленою цибулею.

Рецепт салату з курки та винограду

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 300 грамів відвареного курячого філе;
 – 200 грамів винограду;
 – 200 грамів сиру сулугуні;
 – 2 столові ложки сметани;
 – 1 столова ложка французької гірчиці;
 – 2 зубчики часнику;
 – сіль.

Приготування:

  • Заздалегідь відварюємо куряче філе у підсоленій воді до готовності. Охолоджуємо та нарізаємо середніми або дрібними кубиками.
  • Розрізаємо виноград навпіл, за бажанням дістаємо кісточки.
  • Сулугуні нарізаємо кубиками, або натираємо на грубій тертці.
  • Для соусу змішуємо сметану, гірчицю, вичавлюємо часник та додаємо спецій.
  • Заправляємо салат та перемішуємо.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак