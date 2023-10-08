Осінній салат із виноградом, який стане зіркою обіднього столу
8 жовтня 2023, 08:54Читать новость на русском
Джерело:Діана Куліковська
Осінній салат з виноградом без майонезу стане справжнім відкриттям навіть для тих, хто на дієті. Спробуйте і ви захочете ще і ще.
Салат із виноградом – це не просто один із ситних закусок до столу. Він надзвичайно поживний та дієтичний, адже майонез заміняє заправка на сметані, а копченості – відварена курка.
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Подавайте страву як до святкового столу, так і до буденного. За бажанням можна додати листочки базиліку чи посипати зеленою цибулею.
Рецепт салату з курки та винограду
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
– 300 грамів відвареного курячого філе;
– 200 грамів винограду;
– 200 грамів сиру сулугуні;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 столова ложка французької гірчиці;
– 2 зубчики часнику;
– сіль.
Приготування:
- Заздалегідь відварюємо куряче філе у підсоленій воді до готовності. Охолоджуємо та нарізаємо середніми або дрібними кубиками.
- Розрізаємо виноград навпіл, за бажанням дістаємо кісточки.
- Сулугуні нарізаємо кубиками, або натираємо на грубій тертці.
- Для соусу змішуємо сметану, гірчицю, вичавлюємо часник та додаємо спецій.
- Заправляємо салат та перемішуємо.
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