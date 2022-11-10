Швидкий перекус: готуємо сендвіч з курятиною
10 листопада 2022 , 15:07Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Крістіни Пей
Щоб швидко та ситно перекусити обов'язково приготуйте сендвіч з куркою. Його легко брати з собою в дорогу, на роботу чи спакувати дитині до школи.
Сендвічі – простий та зручний спосіб перекусити де б ви не були. Ми пропонуємо спробувати приготувати медово-гірчичний сендвіч з куркою.
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Курятину можна обрати, як вже готову (копчену, су-від), або приготувати її власноруч на грилі чи сковорідці. Також можна використати вчорашню: печену в духовці та охолоджену.
Рецепт медово-гірчичного сендвіча
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
– 2 скибки хліба;
– 5 скибок курячої грудки (готової);
– зелений листовий салат;
– 2 скибки помідора;
– маринована або свіжа червона цибуля;
– 1 – 2 скибки сиру чедер.
Для соусу:
– 1,5 столової ложки майонезу;
– 2 чайні ложки ніжної гірчиці;
– 2 чайні ложки меду;
– лимонний сік;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Обсмажте скибки хліба на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки.
- Для соусу змішайте майонез, гірчицю, мед та спеції. Заправте лимонним соком та перемішайте. Змастіть ним хліб.
- Далі викладіть листя салату.
- На розігрітій сковорідці прогрійте скибки курки, зверху покладіть сир, щоб він розтанув. Перекладіть все на сендвіч.
- Поверх викладіть нарізану цибулю, помідори та накрийте хлібом, що залишився.
- Розріжте сендвіч навпіл та подавайте його до столу, або спакуйте у харчовий контейнер.
Смачного!