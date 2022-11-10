Швидкий перекус: готуємо сендвіч з курятиною

Щоб швидко та ситно перекусити обов'язково приготуйте сендвіч з куркою. Його легко брати з собою в дорогу, на роботу чи спакувати дитині до школи.

Сендвічі – простий та зручний спосіб перекусити де б ви не були. Ми пропонуємо спробувати приготувати медово-гірчичний сендвіч з куркою.

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Курятину можна обрати, як вже готову (копчену, су-від), або приготувати її власноруч на грилі чи сковорідці. Також можна використати вчорашню: печену в духовці та охолоджену.

Рецепт медово-гірчичного сендвіча

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

– 2 скибки хліба;– 5 скибок курячої грудки (готової);– зелений листовий салат;– 2 скибки помідора;– маринована або свіжа червона цибуля;– 1 – 2 скибки сиру чедер.– 1,5 столової ложки майонезу;– 2 чайні ложки ніжної гірчиці;– 2 чайні ложки меду;– лимонний сік;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Обсмажте скибки хліба на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки.

Для соусу змішайте майонез, гірчицю, мед та спеції. Заправте лимонним соком та перемішайте. Змастіть ним хліб.

Далі викладіть листя салату.

На розігрітій сковорідці прогрійте скибки курки, зверху покладіть сир, щоб він розтанув. Перекладіть все на сендвіч.

Поверх викладіть нарізану цибулю, помідори та накрийте хлібом, що залишився.

Розріжте сендвіч навпіл та подавайте його до столу, або спакуйте у харчовий контейнер.

Смачного!