Швидкий перекус: готуємо сендвіч з курятиною

10 листопада 2022 , 15:07
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Джерело:

інстаграм Крістіни Пей

Щоб швидко та ситно перекусити обов'язково приготуйте сендвіч з куркою. Його легко брати з собою в дорогу, на роботу чи спакувати дитині до школи.

Сендвічі – простий та зручний спосіб перекусити де б ви не були. Ми пропонуємо спробувати приготувати медово-гірчичний сендвіч з куркою.

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Курятину можна обрати, як вже готову (копчену, су-від), або приготувати її власноруч на грилі чи сковорідці. Також можна використати вчорашню: печену в духовці та охолоджену.

Рецепт медово-гірчичного сендвіча

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 2 скибки хліба;
 – 5 скибок курячої грудки (готової);
 – зелений листовий салат;
 – 2 скибки помідора;
 – маринована або свіжа червона цибуля;
 – 1 – 2 скибки сиру чедер.
Для соусу:
 – 1,5 столової ложки майонезу;
 – 2 чайні ложки ніжної гірчиці;
 – 2 чайні ложки меду;
 – лимонний сік;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Обсмажте скибки хліба на розігрітій сковорідці до рум'яної скоринки.
  • Для соусу змішайте майонез, гірчицю, мед та спеції. Заправте лимонним соком та перемішайте. Змастіть ним хліб.
  • Далі викладіть листя салату.
  • На розігрітій сковорідці прогрійте скибки курки, зверху покладіть сир, щоб він розтанув. Перекладіть все на сендвіч.
  • Поверх викладіть нарізану цибулю, помідори та накрийте хлібом, що залишився.
  • Розріжте сендвіч навпіл та подавайте його до столу, або спакуйте у харчовий контейнер.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак