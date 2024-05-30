Автентичний рецепт найсмачнішого м'яса: як приготувати ідеальний шашлик з баранини
30 травня 2024, 18:58Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Баранина – ідеальне м'ясо для шашлику. Проте надважливо приготувати для неї правильний маринад.
За цим рецептом баранина виходить м'якою та ніжною. Обов'язково втільте його в життя.
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Шашлик з баранини
- Час: 2 години 50 хвилин
- Порцій: 6
– 1,2 кілограма баранини;
– 500 грамів томатів;
– 3 цибулини;
– 1 столова ложка винного оцту;
– сіль, перець, суміш спецій до смаку.
Приготування:
- Баранину помийте та наріжте шматочками приблизно 3 на 3 сантиметри. Цибулю почистьте і наріжте кільцями.
- Викладіть м'ясо в миску. Додайте цибулю, оцет, спеції, сіль, перець і перемішайте.
- Помідори помийте. Половину подрібніть у блендері та додайте до м'яса. Ще раз перемішайте, накрийте кришкою і поставте в холодильник маринуватися на 2 – 3 години.
- Другу половину помідорів наріжте кружальцями. Нанижіть шматочки м'яса на шампури, чергуючи їх з кружальцями помідорів і цибулі.
- Смажте шашлик над гарячим вугіллям 15 – 20 хвилин, періодично перевертаючи, щоб м'ясо рівномірно просмажилось.