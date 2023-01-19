Таких ви ще не куштували: рецепт шоколадних хінкалі з вишнями

19 січня 2023, 11:29
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Джерело:

Валерія Велігура

Для всіх поціновувачів грузинської кухні, представляємо хінкалі з вишнями – смакота!

Тонке шоколадне тісто, соковита вишнева начинка – це неймовірно ефектно, яскраво та смачно. Навіть якщо вам здається, що такий варіант хінкалі не для вас, просто спробуйте їх один разі і вже не зможете відірватися.

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Для начинки можна обрати як свіжі, так і заморожені вишні. Останні потрібно заздалегідь розморозити, зцідити з них зайву вологу, а тоді вже переходити до приготування.

Рецепт шоколадних хінкалі з вишнями

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6 штук
Інгредієнти:
 – 165 грамів борошна
 – 20 грамів какао
 – 100 – 110 мілілітрів води;
 – 150 грамів заморожених або свіжих вишень;
 – 25 грамів цукру
 – 5 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

  • Просіюємо борошно з какао та в центрі робимо поглиблення. Поступово додаємо воду і замішуємо м’яке, еластичне тісто.
  • Перекладаємо його в пакет і залишаємо на 30 хвилин.
  • Для начинки поєднуємо вишні, цукор та крохмаль.

  • Розділяємо тісто на шість рівних частин і кожну розкочуємо в максимально тонке коло.
  • У центр викладаємо начинку (близько шести вишень) та формуємо хінкалі.
  • Одразу відварюємо або заморожуємо.
  • Воду доводимо до кипіння, опускаємо хінкалі та варимо 5 – 6 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак