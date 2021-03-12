Рецепт шоколадних цукерок з секретним інгредієнтом від Володимира Ярославського

12 березня 2021 , 22:20
Читать новость на русском

Джерело:

Володимир Ярославський

Знаєте від чого не зможе відмовитись Володимир Ярославський? Так, від шоколаду і від всього, що з ним зв'язано. Тому сьогодні шеф-кухар вирішив поділитися своїм улюбленим рецептом домашніх шоколадних цукерок.

Погодьтеся, що домашні цукерки не тільки смачніші за магазинні, а ще й корисніші, адже ви готуєте їх без додавання хімічних домішок та стабілізаторів.

Читайте також Рецепт млинців на кефірі з бананами та шоколадною пастою від Лізи Глінської

Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом шоколадних цукерок, які він частенько готує власноруч вдома.

Я дуже люблю шоколад, тому сьогодні хочу поділитися з вами рецептом надзвичайно смачних цукерок. Вони просто неймовірні. А все тому, що я додав туди один секретний інгредієнт, – зазначив шеф-кухар.

Рецепт шоколадних цукерок

Інгредієнти:
– 100 г чорного шоколаду 70%;
– 50 мл вершків 30-35%;
– 100 г соленої карамелі;
– 12-15 мл віскі.

Віскі – мій секретний інгредієнт, який надасть цукеркам особливого смаку. Я вирішив обрати ірландський віскі, тому що він має легкий після смак чорного шоколаду та насичений кавовий аромат, – прокоментував Володимир Ярославський.

  1. Прогрійте вершки на водяній бані, додайте до них шоколад та солену карамель. Ретельно перемішайте ганаш вінчиком.
  2. Готову шоколадну масу розлийте по формах та залишіть охолонути.
  3. Шоколадний ганаш загущується до 24 годин. Як тільки ганаш загуснув сформуйте кульки і знову відправив в холод.
  4. Покрийте цукерки какао або шоколадом.
  5. Зберігати цукерки можна в холодильнику до 2-х тижнів. Смачного!