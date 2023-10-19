Корисні солодощі на щодень: готуємо цукерки з морквою, фініком та рисовими хлібцями

19 жовтня 2023, 12:33
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Джерело:

Мирослава Пекарюк

Серед безлічі варіантів корисних солодощів, ці ви точно запам'ятаєте на довго. Шоколадна глазур, ніжне поєднання моркви та фініків і легке похрускування хлібці всередині – смакота.

Цукерки з морквою, фініком та рисовими хлібцями – справжнє відкриття для поціновувачів правильного харчування. До складу солодощів не входить доданий цукор і від цього вони стають не тільки смачнішими, а й корисними.

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Такі домашні солодощі чудова альтернатива магазинним. Спробуйте і ви будете приємно здивовані.

Рецепт шоколадних цукерок з моркви та фініків

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 10 – 12 штук
Інгредієнти:
 – 150 грамів фініків;
 – 100 грамів улюблених горіхів;
 – 100 грамів моркви;
 – 7 штук рисових хлібців;
 – 2 столові ложки кокосової стружки;
 – 1 чайна ложка меленої кориці;
 – 2 столові ложки кленового сиропу;
 – чорний шоколад.

Приготування:

  • Виймаємо з фініків кісточки, очищену моркву натираємо на дрібній тертці.
  • Хлібці подрібнюємо, залишаємо середню фракцію.
  • Додаємо до хлібців натерту моркву, фініки, горіхи, кокосову стружку, корицю і подрібнюємо все до однорідної маси.
  • Додаємо до цієї маси кленовий сироп, перемішуємо і формуємо кульки.
  • Розтоплюємо шоколад, вимочуємо у ньому наші кульки та ставимо у холодильник застигати.
  • Виймаємо цукерки з холодильника та куштуємо.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак