Корисні солодощі на щодень: готуємо цукерки з морквою, фініком та рисовими хлібцями
19 жовтня 2023, 12:33Читать новость на русском
Джерело:Мирослава Пекарюк
Серед безлічі варіантів корисних солодощів, ці ви точно запам'ятаєте на довго. Шоколадна глазур, ніжне поєднання моркви та фініків і легке похрускування хлібці всередині – смакота.
Цукерки з морквою, фініком та рисовими хлібцями – справжнє відкриття для поціновувачів правильного харчування. До складу солодощів не входить доданий цукор і від цього вони стають не тільки смачнішими, а й корисними.
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Такі домашні солодощі чудова альтернатива магазинним. Спробуйте і ви будете приємно здивовані.
Рецепт шоколадних цукерок з моркви та фініків
- Час: 45 хвилин
- Порції: 10 – 12 штук
– 150 грамів фініків;
– 100 грамів улюблених горіхів;
– 100 грамів моркви;
– 7 штук рисових хлібців;
– 2 столові ложки кокосової стружки;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 2 столові ложки кленового сиропу;
– чорний шоколад.
Приготування:
- Виймаємо з фініків кісточки, очищену моркву натираємо на дрібній тертці.
- Хлібці подрібнюємо, залишаємо середню фракцію.
- Додаємо до хлібців натерту моркву, фініки, горіхи, кокосову стружку, корицю і подрібнюємо все до однорідної маси.
- Додаємо до цієї маси кленовий сироп, перемішуємо і формуємо кульки.
- Розтоплюємо шоколад, вимочуємо у ньому наші кульки та ставимо у холодильник застигати.
- Виймаємо цукерки з холодильника та куштуємо.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати курячий паштет в духовці за 5 хвилин.