В дорогу чи до школи: рецепт шоколадно-бананових мафінів

18 жовтня 2022 , 12:52
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Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

Мафіни – це завжди насамперед зручна їжа. Їж можна сміло брати з собою в дорогу, до школи чи університету. А щодо смаків – обирати вам!

Шоколадно-бананові мафіни – відмінна альтернатива магазинним солодощам та випічці. Вони легкі та швидкі у приготуванні, не потребують навичок у кулінарії.

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Ми дібрали рецепт з шоколадом та бананами, адже це поєднання інгредієнтів просто "комбо". Такий домашній десерт сподобається навіть найвибагливішим ласунам, а ще їх зручно брати з собою в дорогу.

Рецепт шоколадно-бананових мафінів

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6 – 12
Інгредієнти:
 – 2 курячих яйця;
 – 120 грамів цукру;
 – 2 банани;
 – 100 грамів вершкового масла (м’якого);
 – 200 грамів пшеничного борошна;
 – 20 грамів какао;
 –  1 чайна ложка розпушувача для тіста;
 – 1/3 чайної ложки соди;
 – подрібнений шоколад.

Приготування:

  • Курячі яйця збийте з цукром до однорідної, пухкої маси.
  • До збитої маси додайте пюре банана та м'яке вершкове масло і знову перемішайте.
  • Додайте просіяне борошно, какао, соду та розпушувач – все збийте чи перемішайте ложкою.
  • Вкінці додайте шоколад та знову перемішайте.
  • Випікати мафіни при температурі 180 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Час залежить від розмірів формочок.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак