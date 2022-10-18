В дорогу чи до школи: рецепт шоколадно-бананових мафінів

Мафіни – це завжди насамперед зручна їжа. Їж можна сміло брати з собою в дорогу, до школи чи університету. А щодо смаків – обирати вам!

Шоколадно-бананові мафіни – відмінна альтернатива магазинним солодощам та випічці. Вони легкі та швидкі у приготуванні, не потребують навичок у кулінарії.

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Ми дібрали рецепт з шоколадом та бананами, адже це поєднання інгредієнтів просто "комбо". Такий домашній десерт сподобається навіть найвибагливішим ласунам, а ще їх зручно брати з собою в дорогу.

Рецепт шоколадно-бананових мафінів

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 12

– 2 курячих яйця;– 120 грамів цукру;– 2 банани;– 100 грамів вершкового масла (м’якого);– 200 грамів пшеничного борошна;– 20 грамів какао;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;– 1/3 чайної ложки соди;– подрібнений шоколад.

Приготування:

Курячі яйця збийте з цукром до однорідної, пухкої маси.

До збитої маси додайте пюре банана та м'яке вершкове масло і знову перемішайте.

Додайте просіяне борошно, какао, соду та розпушувач – все збийте чи перемішайте ложкою.

Вкінці додайте шоколад та знову перемішайте.

Випікати мафіни при температурі 180 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Час залежить від розмірів формочок.

Смачного!