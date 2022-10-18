В дорогу чи до школи: рецепт шоколадно-бананових мафінів
18 жовтня 2022 , 12:52Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Cooking by Yuliya
Мафіни – це завжди насамперед зручна їжа. Їж можна сміло брати з собою в дорогу, до школи чи університету. А щодо смаків – обирати вам!
Шоколадно-бананові мафіни – відмінна альтернатива магазинним солодощам та випічці. Вони легкі та швидкі у приготуванні, не потребують навичок у кулінарії.
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Ми дібрали рецепт з шоколадом та бананами, адже це поєднання інгредієнтів просто "комбо". Такий домашній десерт сподобається навіть найвибагливішим ласунам, а ще їх зручно брати з собою в дорогу.
Рецепт шоколадно-бананових мафінів
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 12
– 2 курячих яйця;
– 120 грамів цукру;
– 2 банани;
– 100 грамів вершкового масла (м’якого);
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 20 грамів какао;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– 1/3 чайної ложки соди;
– подрібнений шоколад.
Приготування:
- Курячі яйця збийте з цукром до однорідної, пухкої маси.
- До збитої маси додайте пюре банана та м'яке вершкове масло і знову перемішайте.
- Додайте просіяне борошно, какао, соду та розпушувач – все збийте чи перемішайте ложкою.
- Вкінці додайте шоколад та знову перемішайте.
- Випікати мафіни при температурі 180 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Час залежить від розмірів формочок.
Смачного!