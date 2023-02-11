Смачніший за брауні: рецепт шоколадного торта "Балуа"
11 лютого 2023, 10:13Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Нехай вас не лягає назва цього торта, його смак ви точно запам'ятаєте на довго.
Шоколадний десерт, або як його називають торт-помадка "Балуа" (fondant baulois) – справжня насолода для тих, хто жити не може без шоколаду.
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Дуже простий в приготуванні і неймовірно смачний десерт чимось схожий на брауні, але з меншою кількістю борошна. Він доволі щільний, коли холодний, і пористий, коли нагрітий. Особливо смачно, якщо зверху ще полити шоколадом і додати кульку морозива.
Рецепт торта-помадки "Балуа"
- Час: 6 годин
- Порції: 8
– 200 грамів чорного шоколаду;
– 180 грамів вершкового масла;
– 180 грамів цукру;
– 40 грамів борошна;
– 5 курячих яєць.
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром до пухкої піни, хвилин 5 – 7 на максимальній швидкості комбайна.
- Шоколад розтоплюємо на водяній бані разом з маслом.
- Додаємо в яєчну масу шоколадну. Перемішуємо і додаємо борошно. Знову перемішуємо.
- Викладаємо в форму з пергаментом, змащену вершковим маслом та присипану борошном. Бажано дати відпочити тісту в холодильнику 1 годину. Це дасть хрустку скоринку, через те, що пухирці повітря підіймуться на верх і при запіканні створять її. ️
- Запікаємо перші 5 хвилин при 200 градусах, далі ще 35 – 40 хвилин при 120 градусах. Пиріг має бути "живим" всередині.
- Дістаємо, даємо трішки охолонути і підрізаємо. Він може трішки впасти. Даємо стабілізуватися у холодильнику мінімум 4 години.
Смачного!