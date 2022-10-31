Що приховує 400-річна історія: готуємо справжню українську шпундру
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Українська кухня настільки багатогранна та різноманітна, що про неї можна говорити днями. Якщо ви бажаєте приготувати для рідних щось особливе, зверніть увагу на шпундру.
Шпундра – національна українська страва зі свинини, яку доповнює буряковий квас та різноманітні прянощі.
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Якщо опиратися на вік шпундри, йому понад 400 років. Усі згадки про страву суто українського походження — тут сумнівів не виникає. Кілька слів про неї можна зустріти й на сторінках "Енеїди" Котляревського, написаної наприкінці XVIII століття:
"…Пили горівку до ізволу
І їли бублики кавяр.
Був борщ до шпундрів з буряками,
А в юшці потрух з галушками,
Потім до соку каплуни".
В автентичній рецептурі смажену свинину доповнювали буряковим квасом та прянощами. У наші часи такий квас не знайдеш, але хіба це зупинить українців, що бажають скуштувати шпундри? Українська кулінарка Валентина Саєнко поділилась оновленою версією рецепта, а всі інгредієнти знайдуться у супермаркеті чи на ринку.
Рецепт шпундри
- Час: 3 – 4
- Порції: 4 – 6
– 1 кілограм свинячих реберець;
– 2 буряки;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 150 мілілітрів сухого білого вина;
– 1 головка часнику;
– 2 гілочки чебрецю;
– 30 грамів діжонської гірчиці;
– половина апельсина;
– 1 маленький хрін;
– пшеничне борошно;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- ️Свинину ріжемо по 1 ребру. Кожен шматочок обвалюємо у борошні і смажимо до рум’яності, потім складаємо у форму для запікання.
- ️На цій же сковорідці (після свинини) смажимо цибулю, нарізану півкільцями. Додаємо її до м’яса.
- ️Буряк очищуємо і ріжемо на 6 – 8 сегментів. Теж додаємо до м’яса.
- ️Змішуємо вино, спеції, гірчицю і апельсиновий сік, додаємо 100 мілілітрів води і заливаємо нашу шпундру.
- ️Зверху викладаємо чебрець, хрін і часник, розрізаний навпіл. Закриваємо фольгою і запікаємо 2 – 3 години.
- ️Готову страву викладіть на порційні тарілки та подавайте з відвареною картоплею.
Смачного!