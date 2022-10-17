Без труднощів та метушні: швидкий обід з курки та локшини за 20 хвилин

17 жовтня 2022 , 12:29
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Інколи у нас не має бажання чи можливості готувати, ми втомлені швидким темпом життя, або ж переповнені тривожними новинами. Щоб швидко та легко приготувати обід чи вечерю скористайтеся цим рецептом з курки та локшини.

Локшина з куркою і овочами в теріякі – відмінний варіант підкріпитися за лічені хвилини. Все, що вам потрібно 20 хвилин та звичні й доступні продукти. Решту за вас зробить техніка та девайси.

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Якщо у вас залишилася вчорашня локшина чи курка – чудово. Розігрійте її, додайте соус та все готово. Смачний обід чи вечеря для двох будуть на столі за 20 хвилин.

Рецепт локшини з куркою під соусом теріякі

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 200 г локшини;
 – половина ріпчастої цибулі;
 – половина солодкого болгарського перцю;
 – 6 – 7 середніх печериць;
 – 1 маленька або половина великого курячого філе;
 – 80 – 100 грамів соусу теріякі;
 – олія;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – смажений кунжут.

Приготування:

  • ️Локшину відварюємо в киплячій підсоленій воді до готовності і промиваємо під холодною водою, щоб вона не злипалась.
  • ️Цибулю, перець нарізаємо тоненькою соломкою, гриби – великими шматочками, а куряче філе на невеликі шматочки. Одразу куряче філе солимо і перчимо.
  • У велику сковорідку наливаємо олію і на великому вогні підсмажуємо спочатку курку, далі додаємо цибулю, гриби, перець і смажимо разом ще 3 хвилини помішуючи, вогонь має бути великий.
  • ️Додаємо локшину, прогріваємо хвилинку, додаємо соус, прогріваємо разом ще хвилинку. Соус має вкутати всі інгредієнти.
  • ️Подаємо страву зі смаженим кунжутом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак