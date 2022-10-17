Без труднощів та метушні: швидкий обід з курки та локшини за 20 хвилин

Інколи у нас не має бажання чи можливості готувати, ми втомлені швидким темпом життя, або ж переповнені тривожними новинами. Щоб швидко та легко приготувати обід чи вечерю скористайтеся цим рецептом з курки та локшини.

Локшина з куркою і овочами в теріякі – відмінний варіант підкріпитися за лічені хвилини. Все, що вам потрібно 20 хвилин та звичні й доступні продукти. Решту за вас зробить техніка та девайси.

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Якщо у вас залишилася вчорашня локшина чи курка – чудово. Розігрійте її, додайте соус та все готово. Смачний обід чи вечеря для двох будуть на столі за 20 хвилин.

Рецепт локшини з куркою під соусом теріякі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

– 200 г локшини;– половина ріпчастої цибулі;– половина солодкого болгарського перцю;– 6 – 7 середніх печериць;– 1 маленька або половина великого курячого філе;– 80 – 100 грамів соусу теріякі;– олія;– сіль;– чорний мелений перець;– смажений кунжут.

Приготування:

️Локшину відварюємо в киплячій підсоленій воді до готовності і промиваємо під холодною водою, щоб вона не злипалась.

️Цибулю, перець нарізаємо тоненькою соломкою, гриби – великими шматочками, а куряче філе на невеликі шматочки. Одразу куряче філе солимо і перчимо.

У велику сковорідку наливаємо олію і на великому вогні підсмажуємо спочатку курку, далі додаємо цибулю, гриби, перець і смажимо разом ще 3 хвилини помішуючи, вогонь має бути великий.

️Додаємо локшину, прогріваємо хвилинку, додаємо соус, прогріваємо разом ще хвилинку. Соус має вкутати всі інгредієнти.

️Подаємо страву зі смаженим кунжутом.

Смачного!