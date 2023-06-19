Ніжні мов пух – як приготувати правильні сінабони

Сінабони стали справжнім хітом серед пухкої домашньої випічки. Завдяки смаку та оригінальній подачі їх готують в цілому світі, чому б і нам не здивувати рідних класичною американською випічкою?!

Вперше про сінабони згадують ще в 1985 році, коли Річ Комен та його син Грег вирішили створити цей кулінарний шедевр. Оскільки початковий рецепт мав певні прогалини, родина почала співпрацювати з Джеріліном Брюссом.

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Вони довго шукали саме ту пропорцію та таки віднайшли золоту середину для ідеальних сінабонів. За цим рецептом від 24 каналу, у вас вийдуть надзвичайно пухкі, смачні та ароматні домашні сінабони.

Рецепт класичних сінабонів

Час: 2 години

2 години Порції: 12

– 250 грамів молока;– 4 – 5 склянок борошна;– 100 грамів цукру;– 75 грамів вершкового масла;– 1 чайна ложка солі;– 2 яйця;– 2,5 чайні ложки сухих дріжджів.– 2 – 3 столові ложки меленої кориці;– 1 склянка цукру;– 75 грамів вершкового масла.– 0,5 чайної ложки цукру;– 200 грамів цукрової пудри;– 50 грамів вершкового масла;– 100 грамів вершкового сиру;– сіль.

Приготування:

Для приготування змішуємо сухі дріжджі з теплим молоком, додаємо 1 столову ложку цукру та залишаємо в теплому місці під харчовою плівкою.

Через 15 – 20 хвилин опара буде готовою.

Розтираємо яйця з рештою цукру, додаємо розм’якшене вершкове масло та вливаємо опару. Солимо ьа перемішуємо тісто.

Просіяне борошно додаємо до маси невеликими порціями. Вимішуємо тісто до еластичності близько 5 – 7 хвилин. Накриваємо миску з тістом харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці відпочити на годину.

Обминаємо тісто руками та знову залишаємо на годину підрости.

Для начинки змішуємо цукор та корицю.

Готове пухке тісто розкачуємо пластом розміром 40х40 та товщиною не більше 5 мм. Змащуємо тісто маслом, посипаємо цукром та корицею. Три сантиметри від краю залишаємо порожніми, щоб сінабони добре склеїлися. Обережно закручуємо тісто з начинкою в рулет. Для правильного сінабона витків повинно бути не більше п’яти.

Нарізаємо рулет на 12 частин товщиною 3 см. Змащуємо деко для випікання булочок вершковим маслом, викладаємо сінабони на відстані 3 – 4 см один від одного. Накриваємо тісто рушником та залишаємо підрости на 30 хвилин.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо сінабони до золотистої скоринки близько 18 – 25 хвилин.

Для помадки збиваємо вершкове масло з сиром, цукровою пудрою, сіллю та ванільним цукром. Розігріваємо помадку на паровій бані, щоб краще покрити сінабони.

Готові теплі сінабони змащуємо помадкою та подаємо до столу.

Смачного!