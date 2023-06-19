Ніжні мов пух – як приготувати правильні сінабони
19 червня 2023, 11:14Читать новость на русском
Сінабони стали справжнім хітом серед пухкої домашньої випічки. Завдяки смаку та оригінальній подачі їх готують в цілому світі, чому б і нам не здивувати рідних класичною американською випічкою?!
Вперше про сінабони згадують ще в 1985 році, коли Річ Комен та його син Грег вирішили створити цей кулінарний шедевр. Оскільки початковий рецепт мав певні прогалини, родина почала співпрацювати з Джеріліном Брюссом.
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Вони довго шукали саме ту пропорцію та таки віднайшли золоту середину для ідеальних сінабонів. За цим рецептом від 24 каналу, у вас вийдуть надзвичайно пухкі, смачні та ароматні домашні сінабони.
Рецепт класичних сінабонів
- Час: 2 години
- Порції: 12
– 250 грамів молока;
– 4 – 5 склянок борошна;
– 100 грамів цукру;
– 75 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 яйця;
– 2,5 чайні ложки сухих дріжджів.
Для начинки:
– 2 – 3 столові ложки меленої кориці;
– 1 склянка цукру;
– 75 грамів вершкового масла.
Для помадки:
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 200 грамів цукрової пудри;
– 50 грамів вершкового масла;
– 100 грамів вершкового сиру;
– сіль.
Приготування:
- Для приготування змішуємо сухі дріжджі з теплим молоком, додаємо 1 столову ложку цукру та залишаємо в теплому місці під харчовою плівкою.
- Через 15 – 20 хвилин опара буде готовою.
- Розтираємо яйця з рештою цукру, додаємо розм’якшене вершкове масло та вливаємо опару. Солимо ьа перемішуємо тісто.
- Просіяне борошно додаємо до маси невеликими порціями. Вимішуємо тісто до еластичності близько 5 – 7 хвилин. Накриваємо миску з тістом харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці відпочити на годину.
- Обминаємо тісто руками та знову залишаємо на годину підрости.
- Для начинки змішуємо цукор та корицю.
- Готове пухке тісто розкачуємо пластом розміром 40х40 та товщиною не більше 5 мм. Змащуємо тісто маслом, посипаємо цукром та корицею. Три сантиметри від краю залишаємо порожніми, щоб сінабони добре склеїлися. Обережно закручуємо тісто з начинкою в рулет. Для правильного сінабона витків повинно бути не більше п’яти.
- Нарізаємо рулет на 12 частин товщиною 3 см. Змащуємо деко для випікання булочок вершковим маслом, викладаємо сінабони на відстані 3 – 4 см один від одного. Накриваємо тісто рушником та залишаємо підрости на 30 хвилин.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо сінабони до золотистої скоринки близько 18 – 25 хвилин.
- Для помадки збиваємо вершкове масло з сиром, цукровою пудрою, сіллю та ванільним цукром. Розігріваємо помадку на паровій бані, щоб краще покрити сінабони.
- Готові теплі сінабони змащуємо помадкою та подаємо до столу.
Смачного!