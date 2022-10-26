Сирники з секретним інгредієнтом: рецепт, який підкорить не тільки шлунок

Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами смачним та простим рецептом домашніх сирників з секретним інгредієнтом. Вона обрала для страви гарбуз.

Якщо у вас залишився кисло-молочний сир та є невелика кількість м'якоті гарбуза – приготуйте з цих інгредієнтів домашні сирники.

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Вони швидко та легко готуються на сковорідці, за бажанням, можна також використати духовку. Ліза Глінська запевняє, що така страва стане улюбленим варіантом осіннього сніданку чи обіду.

Рецепт сирників з гарбузом

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 400 грамів кисло-молочного сиру;– 150 грамів гарбуза;– 30 грамів цукру;– 2 столові ложки пшеничного борошна;– 1 куряче яйце;– цедра одного апельсина;– мелена кориця (за бажанням);– сіль.

Приготування:

Натріть сирий очищений гарбуз на тертці. З апельсина зніміть цедру та змішайте все з корицею. Залишіть масу з гарбуза, цедри та кориці "відпочити".

Кисло-молочний сир перетріть через сито, додайте цукор, борошно та сіль. Додайте до сиру гарбузову масу та перемішайте.



Сирники з гарбуза / Фото з особистого архіву Єлизавети Глінської

Сформуйте сирники, обваляйте їх у борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.

Готові сирники перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.

Гарбузові сирники подавайте до столу зі сметаною або улюбленим варенням.

Смачного!