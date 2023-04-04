Готуємося до Великодня 2023 – рецепт сирної паски з шоколадом без випікання

Окрім традиційно паски з родзинками, на Великдень подають сирну паску без випікання. Її основою є кисломолочний сир, а смак доповнюють шоколадом, кокосовою стружкою чи іншими інгредієнтами.

Ми дібрали простий рецепт сирної паски "Три шоколади", аби ви могли потішити сім'ю смачний Великоднім десертом, не витрачаючи на процес приготування багато часу і енергії.

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Сирна паска виходить дуже смачною, яскравою та неймовірно ситною. Чорний, молочний та білий шоколади відмінно доповнюють смак домашнього сиру, а декором смаколика можуть бути шоколадні яйця з начинками праліне.

Рецепт сирної паски без випікання

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 500 грамів сиру кисломолочного

– 100 грамів м’якого вершкового масла

– 100 грамів сметани

– 100 грамів цукрової пудри

– ваніль

– по 60 грамів білого, молочного і чорного шоколаду

– шоколад і шоколадні яєчка для декору.

Приготування:

️Сир, м'яке масло, сметану, цукрову пудру і ваніль з'єднуємо і добре збиваємо блендером. Ділимо відразу сирну масу на три рівні частини.

️В зручну тарілку кладемо форму, застилаємо марлею, яка складена у 2 – 3 рази.

️До кожної з частин сирної маси додаємо розтоплений шоколад, перемішуємо і по черзі викладаємо в форму. Загортаємо марлю, кладемо зверху щось важке і відправляємо на ніч паску в холодильник.

️Марлю розгортуємо в обережно перевертаємо форму з паскою на тарілку. Знімаємо марлю, прикрашаємо паску, і смакуємо.

Смачного!