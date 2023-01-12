Святкова випічка: рецепт сконів з журавлиною та апельсинами

12 січня 2023, 16:05
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Джерело:

Валентина Саєнко

Хоч скони не надто популярна випічка в Україні, але її смак змусить готувати її ще і ще.

Скони з журавлиною та апельсином – проста та доступна випічка. Цей рецепт саме з таких коли потрібно все змішати і запекти.

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Традиційно ці хлібці подають до сніданку або до чаю. Особливо смачно з маслом, домашнім варенням та крем-сиром. На смак скони, це щось середнє між печивом та кексом.

Рецепт сконів з журавлиною та апельсинами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 250 грамів борошна;
 – 50 грамів цукру;
 – 70 грамів вершкового масла;
 – 5 грамів розпушувача для тіста;
 – куряче яйце;
 – 100 грамів журавлини;
 – цедра половини апельсина;
 – 50 грамів молока;
 – цукрова пудра;
 – сік апельсина (для глазурі).

Приготування:

  • Журавлину заливаємо окропом і зливаємо воду.
  • Холодне масло змішаємо з цедрою та цукром. Додамо яйце і знову перемішаємо. Слідом борошно і розпушувач і вимішуємо до однорідності.
  • Далі додаємо молоко і журавлину. Тісто має бути досить пластичне, але не прилипати до рук. Якщо липне, то ставимо на 10 хвилин у холодильник або морозилку.

  • Розкачуємо тісто на пергаменті у коло, товщиною приблизно 2 сантиметри. Нарізаємо на сегменти (як піцу). Перекладаємо, щоб скони були на відстані. Запікаємо при 180 градусах  протягом 20 – 25 хвилин.
  • Коли скони трішки охолонуть покриваємо глазур’ю: змішуємо 2 столові ложки фрешу апельсина і 70 грамів цукрової пудри (додаємо сік поступово, глазур має бути густою).


Готово!

Автор: Богданна Рибак