Рецепт соковитої курочки в апельсиновому соусі від Лізи Глінської

Щоб урізноманітнити звичну страву з курки ми пропонуємо вам скористатися рецептом талановитої української кулінарки – Лізи Глінської. Страва вийде ароматною, соковитою та надзвичайно смачною.

Найкраще до курки в апельсиновому соусі буде смакувати відварений рис або свіжий салат з овочами та сиром. Ми впевнені, що саме цей рецепт курки стане вашим улюбленим!

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Рецепт курки в апельсиновому соусі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

– 500 г курячого філе;– 2 апельсини;– 2 зубчики часнику;– перець чилі на ваш смак;– 30 г борошна;– 15 г меду;– 10 мл олії;– 1 ч. л. тертого імбиру;– сіль на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте куряче філе, наріжте його невеликими шматками. Посоліть м'ясо.



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Для приготування маринаду натріть на дрібній тертці цедру апельсина. Вичавіть сік з них та додайте до цедри.

Вичавіть до соку часник через прес, додайте дрібно нарізаний перець чилі.



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Влийте до маринаду мед, імбир та посоліть. Ретельно перемішайте всі інгредієнти для маринаду.

Для приготування курочки обваляйте її в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Вийміть шматочки курки зі сковорідки, та влийте туди маринад.



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Відправте курочку в маринад та тушкуйте.

Тушкуйте м'ясо в соусі до загустіння.



Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео

Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!

Рецепт курки в апельсиновому соусі – відео: