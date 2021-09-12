Рецепт соковитої курочки в апельсиновому соусі від Лізи Глінської
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Щоб урізноманітнити звичну страву з курки ми пропонуємо вам скористатися рецептом талановитої української кулінарки – Лізи Глінської. Страва вийде ароматною, соковитою та надзвичайно смачною.
Найкраще до курки в апельсиновому соусі буде смакувати відварений рис або свіжий салат з овочами та сиром. Ми впевнені, що саме цей рецепт курки стане вашим улюбленим!
Читайте також Збираємось на осінній пікнік: корисні поради для вдалого відпочинку
Рецепт курки в апельсиновому соусі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
– 500 г курячого філе;
– 2 апельсини;
– 2 зубчики часнику;
– перець чилі на ваш смак;
– 30 г борошна;
– 15 г меду;
– 10 мл олії;
– 1 ч. л. тертого імбиру;
– сіль на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помийте куряче філе, наріжте його невеликими шматками. Посоліть м'ясо.
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
- Для приготування маринаду натріть на дрібній тертці цедру апельсина. Вичавіть сік з них та додайте до цедри.
- Вичавіть до соку часник через прес, додайте дрібно нарізаний перець чилі.
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
- Влийте до маринаду мед, імбир та посоліть. Ретельно перемішайте всі інгредієнти для маринаду.
- Для приготування курочки обваляйте її в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
- Вийміть шматочки курки зі сковорідки, та влийте туди маринад.
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
- Відправте курочку в маринад та тушкуйте.
- Тушкуйте м'ясо в соусі до загустіння.
Страва з курки та апельсинів / Скріншот з відео
- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!
Рецепт курки в апельсиновому соусі – відео: