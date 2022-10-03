Не викидайте яблука: рецепт солодких пиріжків нашвидкуруч

Коли ви вже не знаєте, що робити з яблуками, адже частина вже в морозилці, іншу посушили на узвар, а вони не закінчуються – приготуйте смачні пиріжки.

Одвічне питання восени: "Куди діти яблука?" більше ніколи не буде викликати у вас страх. Ми дібрали для вас рецепт смачних пиріжків з яблуками, які ви приготуєте нашвидкуруч.

Читайте також Зручно їсти руками: швидкий рецепт курячих гомілок в паніровці

Таку домашню випічку можна подати до кави чи компоту, дати дітям в школу чи до університету, або спакувати в дорогу.

Рецепт пиріжків з яблуками

Час: 2 години

2 години Порції: 12 штук

– 500 грамів пшеничного борошна;– 2 чайні ложки сухих дріжджів;– 2 столові ложки цукру;– дрібка солі;– 200 мілілітрів теплого молока;– 1 куряче яйце;– 50 грамів м’якого вершкового масла.– 1 кілограм яблук;– 2 столові ложки цукру;– 1 чайна ложка кориці;– 1 куряче яйце;– трохи молока (для змазування).

Приготування:

️Змішайте всі сухі інгредієнти для тіста в окремій мисці.

️Яйце змішайте з молоком і додайте в сухі інгредієнти, ретельно перемішайте. Додайте м'яке масло і вимішайте тісто до моменту, коли воно перестане прилипати до рук.

️Накрийте харчовою плівкою і залиште на годину в теплому місці.

Для начинки яблука почистіть, наріжте дрібним кубиком, додайте цукор, корицю, перемішайте. На великій сковороді протушіть їх до напівготовності. Охолодіть при кімнатній температурі.

️Тісто поділіть на 12 або більше частин. Чим більше буде пиріжків, тим меншими вони будуть і тим менше треба начинки.

️Поверхню присипте борошном. Розкатайте кожну частинку тіста і викладіть начинку. На 1 пиріжок кладіть близько 1 столової ложки яблучної начинки.

️Накрийте все плівкою і залиште на 30 – 40 хвилин. Перед випіканням змастіть яйцем, збовтаним з молоком.

️Випікайте при 180 градусах 20 – 25 хвилин.

Смачного!