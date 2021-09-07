Смак дитинства: солодкі ріжки з білковим кремом від Ектора Хіменеса-Браво

7 вересня 2021 , 11:45
Читать новость на русском

У когось смак дитинства – це горішки зі згущеним молоком, а у нас – ріжки з білковим кремом! Незмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачного десерту, який ви неодмінно захочете приготувати вдома.

Солодкі ріжки з кремом – неймовірна насолода!  Хрумкі зовні, ніжні всередині – ідеальний баланс, чи не так?

Читайте також Більшість українців і гадки не мають, що вони їдять, – Олена Косюк

Окрім білкового крему ріжки можна начинити заварним або шоколадним, а можна й одразу двома. Цікавий смаковий дует утворять, наприклад, білковий крем та цитрусовий курд.

Солодкі ріжки з кремом

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 8 – 10


Ріжки з кремом / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:
 – 3 яєчних білки;
 – 150 г цукру;
 – 60 мл води;
 – 3 яєчних жовтки;
 – листкове тісто.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  1. Наріжте листкове тісто (щоб зекономити час, можете придбати вже готове) на однакові смужки завширшки 3 сантиметри.


Приготування ріжків / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Для ріжків знадобляться металеві конусні форми. Також їх легко зробити з харчової фольги.
  1. Сформуйте ріжки, обережно намотуючи смужки тіста на форми по спіраллі.


Приготування ріжків / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Змастіть ріжки жовтком.


Приготування ріжків / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Випікайте ріжки в духовці протягом 8 хвилин.
  1. Для крему змішайте в каструлі воду та цукор, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Щойно сироп досягне температури 118 градусів, зніміть його з плити.
  1. В окремій мисці збийте білки. Коли посвітлішають, влийте в них тонкою цівкою гарячий сироп. Збивайте білки далі до стійкої маси. Італійська меренга готова.
  1. Наповніть кремом кондитерський мішок, а з нього через кондитерський шприц – ріжки.
  1. Десерт готовий.

Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак