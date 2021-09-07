Смак дитинства: солодкі ріжки з білковим кремом від Ектора Хіменеса-Браво
У когось смак дитинства – це горішки зі згущеним молоком, а у нас – ріжки з білковим кремом! Незмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачного десерту, який ви неодмінно захочете приготувати вдома.
Солодкі ріжки з кремом – неймовірна насолода! Хрумкі зовні, ніжні всередині – ідеальний баланс, чи не так?
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Окрім білкового крему ріжки можна начинити заварним або шоколадним, а можна й одразу двома. Цікавий смаковий дует утворять, наприклад, білковий крем та цитрусовий курд.
Солодкі ріжки з кремом
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8 – 10
Ріжки з кремом / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
– 3 яєчних білки;
– 150 г цукру;
– 60 мл води;
– 3 яєчних жовтки;
– листкове тісто.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Наріжте листкове тісто (щоб зекономити час, можете придбати вже готове) на однакові смужки завширшки 3 сантиметри.
Приготування ріжків / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
- Для ріжків знадобляться металеві конусні форми. Також їх легко зробити з харчової фольги.
- Сформуйте ріжки, обережно намотуючи смужки тіста на форми по спіраллі.
Приготування ріжків / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
- Змастіть ріжки жовтком.
Приготування ріжків / Скриншот зі сторінки шеф-кухаря
- Випікайте ріжки в духовці протягом 8 хвилин.
- Для крему змішайте в каструлі воду та цукор, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Щойно сироп досягне температури 118 градусів, зніміть його з плити.
- В окремій мисці збийте білки. Коли посвітлішають, влийте в них тонкою цівкою гарячий сироп. Збивайте білки далі до стійкої маси. Італійська меренга готова.
- Наповніть кремом кондитерський мішок, а з нього через кондитерський шприц – ріжки.
- Десерт готовий.
Смачного!