Смак дитинства: солодкі ріжки з білковим кремом від Ектора Хіменеса-Браво

11:45

У когось смак дитинства – це горішки зі згущеним молоком, а у нас – ріжки з білковим кремом! Незмінний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачного десерту, який ви неодмінно захочете приготувати вдома.