Сезонна випічка: рецепт простого пирога з гарбуза

17 жовтня 2022 , 15:45
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Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

Восени великий вибір гарбузів, але ж що з них готувати, коли каші та пюре вже набридли? У нас є чудовий варіант солодкої випічки з гарбуза – пиріг з горішками та прянощами.

Гарбузовий пиріг – відмінний варіант для простої домашньої випічки на швидкуруч. Це чудовий рецепт для використання духовки, адже вона завершить його самостійно, а у вас залишиться час на відпочинок.

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Рецепт гарбузового пирога

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 2 курячих яйця;
 – 120 грамів цукру;
 – 100 грамів вершкового масла (розтопленого);
 – 200 грамів пшеничного борошна;
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
 – 250 грамів натертого гарбуза
 – мелений імбир;
 – мелена кориця;
 – мелений мускатний горіх;
 – улюблені горішки.

Приготування:

  • Для початку курячі яйця потрібно збити з цукром до білої маси. Далі додати розтоплене вершкове масло та знову збити.
  • До маси потрібно додати борошно та розпушувач і спеції. Знову все збити до однорідної маси і висипати натертий гарбуз і перемішати.
  • Вилийте тісто у жаротривку форму для пирога та розрівняйте. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте пиріг 40 хвилин.
  • Готовий пиріг охолодіть та подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак