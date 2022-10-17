Сезонна випічка: рецепт простого пирога з гарбуза
17 жовтня 2022 , 15:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Cooking by Yuliya
Восени великий вибір гарбузів, але ж що з них готувати, коли каші та пюре вже набридли? У нас є чудовий варіант солодкої випічки з гарбуза – пиріг з горішками та прянощами.
Гарбузовий пиріг – відмінний варіант для простої домашньої випічки на швидкуруч. Це чудовий рецепт для використання духовки, адже вона завершить його самостійно, а у вас залишиться час на відпочинок.
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Рецепт гарбузового пирога
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
– 2 курячих яйця;
– 120 грамів цукру;
– 100 грамів вершкового масла (розтопленого);
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– 250 грамів натертого гарбуза
– мелений імбир;
– мелена кориця;
– мелений мускатний горіх;
– улюблені горішки.
Приготування:
- Для початку курячі яйця потрібно збити з цукром до білої маси. Далі додати розтоплене вершкове масло та знову збити.
- До маси потрібно додати борошно та розпушувач і спеції. Знову все збити до однорідної маси і висипати натертий гарбуз і перемішати.
- Вилийте тісто у жаротривку форму для пирога та розрівняйте. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте пиріг 40 хвилин.
- Готовий пиріг охолодіть та подавайте до столу.
Смачного!