Сезонна випічка: рецепт простого пирога з гарбуза

Восени великий вибір гарбузів, але ж що з них готувати, коли каші та пюре вже набридли? У нас є чудовий варіант солодкої випічки з гарбуза – пиріг з горішками та прянощами.

Гарбузовий пиріг – відмінний варіант для простої домашньої випічки на швидкуруч. Це чудовий рецепт для використання духовки, адже вона завершить його самостійно, а у вас залишиться час на відпочинок.

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Рецепт гарбузового пирога

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

– 2 курячих яйця;– 120 грамів цукру;– 100 грамів вершкового масла (розтопленого);– 200 грамів пшеничного борошна;– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;– 250 грамів натертого гарбуза– мелений імбир;– мелена кориця;– мелений мускатний горіх;– улюблені горішки.

Приготування:

Для початку курячі яйця потрібно збити з цукром до білої маси. Далі додати розтоплене вершкове масло та знову збити.

До маси потрібно додати борошно та розпушувач і спеції. Знову все збити до однорідної маси і висипати натертий гарбуз і перемішати.

Вилийте тісто у жаротривку форму для пирога та розрівняйте. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте пиріг 40 хвилин.

Готовий пиріг охолодіть та подавайте до столу.

Смачного!