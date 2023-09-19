Ситний та з легкою кислинкою: класичний рецепт солянки з ковбасою

19 вересня 2023, 17:01
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Джерело:

Молодий буковинець

Завжди хотіли приготувати ситну солянку, але не знали як саме правильно зробити? У нас є рецепт класичної солянки з ковбаскою, яку ви точно захочете повторити ще і ще.

Солянка – ситний та наваристий суп приготований на міцному бульйоні з великою кількістю різноманітних інгредієнтів. Правильна класична солянка повинна мати легку кислинку, бути трохи пряною, але пахнути м'ясом, а не спеціями.

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Солянка доволі дорога страва через кількість м'ясних продуктів у ній: свинина, сосиски, копчена ковбаса, також додають оливки, каперси. Смак страви насичений та дуже смачний. Особливо цю страву полюбляють подавати після гучних застіль, аби побороти похмілля.

Рецепт класичної солянки

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
 – 500 грамів свинини на кістці;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 250 грамів копченої ковбаси;
 – 2 філейні сосиски;
 – 1 морква;
 – 3 зубчики часнику;
 – 2 ложки томатної пасти;
 – 3 солоні огірки;
 – 3 ложки розсолу з огірків;
 – 2 ложки каперсів;
 – 1 ложка оливок без кісточок;
 – половина лимона;
 – кріп та базилік сушений;
 – свіжа зелень;
 – сметана;
 – 2 лаврових листки;
 – олія;
 – сіль.

Приготування:

  • У великій каструлі варимо свинину на кістці, аби вийшов наваристий бульйон. Відділяємо м'ясо від кісток. Свинину ріжемо довгими смужками, а ось інші частини (кістка і шматочки жиру) нам більше не знадобляться.
  • Копченості, ковбаса, сосиски нарізаємо брусочками довжиною близько 5 сантиметрів.
  • Цибулю чистимо і ріжемо дрібними кубиками.
  • Моркву натираємо на середню або велику тертку, часник витискаємо через прес.
  • Оливки ріжемо на дві половинки, рідину зливаємо.
  • Квашені огірки нарізаємо кубиками, а каперси просто насипаємо в миску. Зелень дрібно січемо ножем.
  • Розігріваємо сковорідку з олією, додаємо лаврові листочки й через хвилину – цибульку. Смажимо на великому вогні хвилину-півтори, щоб не почав змінюватися колір. Потім додаємо моркву і смажимо разом ще пару хвилин.
  • Кладемо солоні огірки, каперси й оливки. Додаємо пару ложок томатної пасти, розмішуємо і скручуємо вогонь на плиті.
  • Вливаємо розсіл від огірків, зелень і спеції, видавлюємо половинку лимона. Кидаємо протертий часник та перемішуємо. Тушкуємо ще 5 хвилин.
  • До готового бульйону додаємо всі види м'яса і ковбаски. Коли він закипить, обережно викладаємо густу суміш зі сковороди в каструлю. Розмішуємо і пробуємо на сіль. Варимо солянку на слабкому вогні близько 5 хвилин та вимикаємо.
  • Залишаємо солянку настоятися під кришкою та подаємо до столу разом зі сметаною.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак