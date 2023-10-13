Курка чимічуррі, або як приготувати особливий латиноамериканський соус для смаженого м'яса

Чимічуррі – популярний латиноамериканський соус до м'яса, який також може бути і маринадом. Ідеально підходить до нього куряче та яловиче м'ясо.

Курка чимічуррі з цим соусом виходить дуже смачною та соковитою, хоч його також можна використовувати і до яловичини. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами особливим рецептом цього соусу, аби й ви могли приготувати його вдома.

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Нехай вас не лякає складна назва цього соусу. Він складається зі звичайних інгредієнтів, серед яких кінза, петрушка, часник та навіть апельсиновий сік. Така страва підійде як до святкового столу, так і до буденного. А коли саме готувати та як подавати – обирати вам.

Рецепт соусу чимічуррі

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

– 50 грамів петрушки;– 50 грамів кінзи;– 3 – 4 зубки часнику;– 50 – 60 грамів червоної цибулі;– 1 гострий червоний перець;– 1 перець халапеньйо;– 50 грамів червоного винного оцту;– 100 грамів апельсинового соку;– 50 грамів оливкової олії;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Свіжу зелень, гострий перець, цибулю та часник дрібно ріжемо, змішуємо у мисці, додаємо червоний оцет, апельсиновий сік та оливкову олію. Добре заправляємо сіллю та чорним перцем.

Пробуємо на смак, і при необхідності можна ще додати сік лимону. Соус має бути середньо рідким і кислуватим.

Для того, щоб приготувати в ньому курочку, філе розрізаємо навпіл і заливаємо соусом. Даємо постояти з пів години, а можна й більше.

Смажимо на середньому вогні. Спочатку філе буде бліднувате, а під кінець дуже швидко карамелізується соус. Не проґавте цей момент.

️Смачного!

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