Рецепт соусу для салату Кобб від Володимира Ярославського

Салат Кобб доволі популярний у світі, а соус для нього навчить готувати шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.

Цей соус ідеально підходить не тільки до салату Кобб, його можна також подавати до риби, овочів або намазувати на хрумкі грінки.

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Володимир Ярославський впевнений, що цей соус сподобається вам та доповнюватиме улюблені салати і страви.

До речі, існує думка, що саме на основі цього соусу винайшли рецепт заправки для салату Цезар.

Рецепт соусу для салату Кобб

Додайте до жовтків гірчицю, подрібнений часник, сіль та цукор – збийте суміш вінчиком. Тонкою цівкою додайте рослинну олію до суміші та продовжуйте активно вимішувати вінчиком. Коли соус загусне додайте йогурт та обережно вимішайте його. Додайте до соусу дрібно нарізану цибулю, всі спеції на ваш смак та заправте соєвим соусом та вустерського соусу. Подавайте готовий соус до салату Кобб або до інших свіжих салатів. Смачного!

– 2 жовтки;– 250 г рослинної олії;– 35 г зернової гірчиці;– 5 г цукру;– 4 г солі;– чорний мелений перець;– 35 г сухого часнику або 5 г свіжого;– 350 г білого грецького йогурту;– 15 мл соку лимона;– цибуля шніт або зелена цибуля;– естрагон, тим'ян, петрушка;– копчена паприка;– кілька капель соєвого соусу;– кілька капель вустерського соусу.

За бажанням, можна додатково додати до соусу кілька шматочків голубого сиру – так його смак буде пікантним.