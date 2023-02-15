Рецепт спагеті в томатно-вершковому соусі з куркою

Макарони – завжди вдале рішення для швидкого обіду, чи вечері. Їх можна комбінувати з різними соусами, м'ясом чи рибою.

Смачна паста в томатно-вершковому соусі готується за 20 хвилин. Вам не потрібно довго стояти на кухні, а зекономлений час можна використати на спільний перегляд фільму з сім'єю.

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До речі, спагеті можна замінити на звичайні макарони, смак страви від цього не зміниться. Також окремо до пасти можна подати свіжий салат або мариновані овочі.

Рецепт спагеті в томатно-вершковому соусі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

– 1 куряче філе;– 200 грамів спагеті твердих сортів;– 2 великих помідори;– 200 грамів томатів в соку;– 3 столові ложки сметани або жирні густі вершки;– 1 маленька цибуля;– 1 зубчик часнику;– олія;– сіль;– чорний мелений перець;– сухі італійські трави;– пармезан, або інший улюблений сир.

Приготування:

️Помідори надрізаємо, заливаємо окропом, залишаємо на 5 хвилин.

️Нарізаємо цибулю, часник, філе, філе одразу солимо і перчимо. З помідорів знімаємо шкірочку і нарізаємо.

️Спагеті відварюємо і паралельно готуємо соус: трохи підсмажуємо на олії філе, додаємо цибулю, смажимо до прозорості цибулі. Додаємо нарізані помідори, часник, підсолюємо, тушкуємо до готовності.

Додаємо томати в соку чи розведену в воді томатну пасту, 1,5 черпака води з пасти, сметану, солимо, додаємо італійські трави.

️В соус додаємо спагеті і прогріваємо разом від закипання 2 хвилини, соус має огорнути пасту.

Посипаємо страву улюбленим сиром.

Смачного!