Легкий рецепт страви зі спаржі та бекону, що підійде до святкового столу

Сезон спаржі триває до кінця червня, поспішайте приготувати смачні страви з цього корисного продукту та насолодитися нереальним смаком.

Для приготування святкової страви зі спаржі вам потрібно мінімум часу та продуктів. Ми впевнені, що вам сподобається результат!

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Рецепт страви зі спаржі

Помийте та почистіть спаржу ножем для овочів. Загорніть спаржу у скибочки бекону. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть на деко шар пергаменту для випікання та змастіть його оливковою олією. Викладіть спаржу в беконі на деко та випікайте 8 – 10 хвилин. Готову спаржу посипте сиром Пармезан та заправте спеціями на ваш смак. Подавайте страву гарячою до столу. Смачного!

– зелена спаржа;– бекон;– сир Пармезан;– оливкова олія;– спеції на ваш смак.