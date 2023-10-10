Гості будуть задоволені: як приготувати сухе червоне вино

Приготування вина вдома – це захопливий та цікавий процес. А ще так оригінально запропонувати гостям напій, зроблений власними руками!

Сухе вино – універсальний напій, який підходить практично до будь-яких страв. Це захопливий процес, який ви захочете повторити кожного сезону.

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Рецепт червоного сухого вина

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 4

Неймовірний смак / Фото unsplash

– 4 – 5 кілограми червоного винограду;– 2 кілограми цукру;– 4 літри води;– 1 упаковка винних дріжджів.

Приготування:

Виноград потрібно ретельно вимити та видалити стебла та інші непотрібні деталі.

Розмістіть виноград у гідраторі. Подрібніть виноград, щоб видобути сік. Можна також використовувати гідравлічний прес для вижимання соку.

Додайте цукор до соку та добре перемішайте, доки цукор повністю не розчиниться.

За допомогою гумових рукавичок додайте винні дріжджі до суміші.

Вони допоможуть процесу бродіння та перетворення соку в вино. Закрийте сік у герметичу ємкість кришкою або марлею.

Розмістіть ємність в прохолодному і темному місці. Нехай суміш бродить впродовж приблизно 2 – 3 тижнів. Ви побачите, як суміш почне випускати бульбашки та пахнути вином.

Після завершення бродіння вижміть сік з осаду і перелийте його через марлю в інший посуд.Дозвольте вину дозрівати протягом кількох місяців. Чим довше ви залишите його, тим витриманішим буде у нього смак.

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