Гості будуть задоволені: як приготувати сухе червоне вино

10 жовтня 2023, 20:10
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Приготування вина вдома – це захопливий та цікавий процес. А ще так оригінально запропонувати гостям напій, зроблений власними руками!

Сухе вино – універсальний напій, який підходить практично до будь-яких страв. Це захопливий процес, який ви захочете повторити кожного сезону.

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Рецепт червоного сухого вина

  • Час: 4 години
  • Порцій: 4

Неймовірний смак / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 4 – 5 кілограми червоного винограду;
– 2 кілограми цукру;
– 4 літри води;
– 1 упаковка винних дріжджів.

Приготування:

  • Виноград потрібно ретельно вимити та видалити стебла та інші непотрібні деталі.
  • Розмістіть виноград у гідраторі. Подрібніть виноград, щоб видобути сік. Можна також використовувати гідравлічний прес для вижимання соку.
  • Додайте цукор до соку та добре перемішайте, доки цукор повністю не розчиниться.
  • За допомогою гумових рукавичок додайте винні дріжджі до суміші.
  • Вони допоможуть процесу бродіння та перетворення соку в вино. Закрийте сік у герметичу ємкість  кришкою або марлею.
  • Розмістіть ємність в прохолодному і темному місці. Нехай суміш бродить впродовж приблизно 2 – 3 тижнів. Ви побачите, як суміш почне випускати бульбашки та пахнути вином.
  • Після завершення бродіння вижміть сік з осаду і перелийте його через марлю в інший посуд.Дозвольте вину дозрівати протягом кількох місяців. Чим довше ви залишите його, тим витриманішим буде у нього смак.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська