Як приготувати суп з телятиною – рецепт на щодень

24 квітня 2023, 12:54
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Формуючи щоденний раціон для себе та родини, не потрібно забувати про перші страви. Ми дібрали рецепт смачного супу з м'ясом, який точно стане вашим фаворитом.

Ситний супчик з телятиною – відмінний варіант для першої страви, яка не обтяжить шлунок, а залишить у ньому приємну легкість.

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Також, його не важко готувати, не потрібно купувати дорогих інгредієнтів. Тільки м'ясо, картопля, помідор, цибуля та перець.

Рецепт супу з телятини

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • В каструльку додаємо трішки олії та обсмажуємо цибульку.
  • Додаємо мілко нарізану телятину та обсмажуємо.
  • Заливаємо водичкою (вода повинна покрити м’ясо) та готуємо 20 хвилин.
  • Додаємо овочі, солимо, перчимо та обов’язково додаємо зіру (буде дуже смачно).
  • Заливаємо водою та додаємо 2 столових ложки томатної пасти, готуємо ще 20 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак