Роли для лінивих: запечений суші-торт "Каліфорнія"
11 січня 2023, 16:20Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Накрутити японські роли на всю родину справа не з найлегших, але завжди є варіант, де можна трішки схитрити.
Такий варіант суші сподобається тим, хто обожнює запечені роли. А якщо ви ще таких не куштували – ризикуйте та приготуйте вдома цей суші-торт. Результат вас вразить, а труднощів геть не буде.
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Запечений суші-торт підійде також для тих, хто не надто полюбляє крутити роли, або лінується на їхнє довге приготування.
Рецепт запеченого суші-торта
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 100 грамів рису для суші;
– 110 мілілітрів води.
Для заправки:
– 15 мілілітрів рисового/яблучного оцту;
– 1 чайна ложка цукру;
– половина чайної ложки солі.
– 1 лист норі;
– 200 грамів крабових палочок;
– 100 грамів маленьких креветок;
– 75 грамів вершкового сиру;
– 30 грамів майонезу;
– 10 мілілітрів соєвого соусу;
– гострий соус (за бажанням).⠀
Приготування:
- Рис ретельно промиваємо водою декілька разів до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо вогонь і варимо 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.
- Додаємо заправку та перемішуємо.
- Нарізаємо в рис норі та знову перемішуємо.
- Крабові палички розділяємо на волокна, додаємо варені креветки, вершковий сир, майонез, соєвий соус, гострий соус (за бажанням) і перемішуємо.
- У жаротривку форму кладемо шар рису, зверху шар начинки.
- Запікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин.
Смачного!