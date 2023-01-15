Ідеальна пара до картоплі: рецепт телятини по-бургундськи

Якщо ви шукаєте смачну та ситну страву до святкового столу з яловичини, біф бургіньйон те, що вам потрібно.

Біф бургіньйон, або м'ясо по-бургундськи – класична страва французької кухні. Соковиті шматочки яловичини обсмажені у вині з додаванням овочів стануть ідеальною парою відвареній або запеченій картоплі.

Читайте також Справжня українська їжа: готуємо картоплю з салом

Така страва відмінно підійде як до буденного столу, так і до святкового. Вона ситна, з яскраво вираженим смаком та неймовірно пасує до келиха вина. Біф бургіньйон легка в приготуванні страва, хоч і знаменитий рецепт (Джулії Чайльд) зайняв в першому виданні аж 10 сторінок.

Рецепт м'яса по-бургундськи

Час: 5 годин

5 годин Порції: 6

– 1 кілограм яловичини;– 200 грамів бекону;– 2 моркви;– 3 цибулини;– 5 – 6 зубчиків часнику;– 300 грамів грибів;– 750 мілілітрів червоного вина;– 300 грамів бульйону або води;– 3 столові ложки борошна;– чебрець;– лавровий лист;– сіль;– чорний мелений перець;– олія.

Приготування:

М’ясо зачищаємо від прожилок та плівки і нарізаємо досить великими шматками (приблизно 4 сантиметри). Обсмажуємо частинами на олії. На м’ясі має бути гарна скоринка.

Моркву і цибулю нарізаємо великими шматками. Бекон нарізаємо шматочками 1 на 2 сантиметри. Часник подрібнюємо ножем.

Після м’яса на сковорідці обсмажуємо бекон, додаємо моркву і смажимо декілька хвилин. Далі обсмажуємо цибулю та часник. Через 2 хвилини посипаємо все борошном. Розмішуємо і заливаємо бульйоном, або водою.

Перекладаємо все в одну каструлю, заливаємо вином, додаємо трави. Тушкуємо на повільному вогні до 3 – 4 годин. Соус має добре загустіти.

За 15 хвилин до готовності додаємо гриби порізані на 4 частини і вже після цього солимо і перчимо.

Страва смакує з ніжним картопляним пюре.

Готово!