Ідеальна пара до картоплі: рецепт телятини по-бургундськи

15 січня 2023, 12:22
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Джерело:

Валентина Саєнко

Якщо ви шукаєте смачну та ситну страву до святкового столу з яловичини, біф бургіньйон те, що вам потрібно.

Біф бургіньйон, або м'ясо по-бургундськи – класична страва французької кухні. Соковиті шматочки яловичини обсмажені у вині з додаванням овочів стануть ідеальною парою відвареній або запеченій картоплі.

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Така страва відмінно підійде як до буденного столу, так і до святкового. Вона ситна, з яскраво вираженим смаком та неймовірно пасує до келиха вина. Біф бургіньйон легка в приготуванні страва, хоч і знаменитий рецепт (Джулії Чайльд) зайняв в першому виданні аж 10 сторінок.

Рецепт м'яса по-бургундськи

  • Час: 5 годин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 1 кілограм яловичини;
 – 200 грамів бекону;
 – 2 моркви;
 – 3 цибулини;
 – 5 – 6 зубчиків часнику;
 – 300 грамів грибів;
 – 750 мілілітрів червоного вина;
 – 300 грамів бульйону або води;
 – 3 столові ложки борошна;
 – чебрець;
 – лавровий лист;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – олія.

Приготування:

  • М’ясо зачищаємо від прожилок та плівки і нарізаємо досить великими шматками (приблизно 4 сантиметри). Обсмажуємо частинами на олії. На м’ясі має бути гарна скоринка.
  • Моркву і цибулю нарізаємо великими шматками. Бекон нарізаємо шматочками 1 на 2 сантиметри. Часник подрібнюємо ножем.
  • Після м’яса на сковорідці обсмажуємо бекон, додаємо моркву і смажимо декілька хвилин. Далі обсмажуємо цибулю та часник. Через 2 хвилини посипаємо все борошном. Розмішуємо і заливаємо бульйоном, або водою.
  • Перекладаємо все в одну каструлю, заливаємо вином, додаємо трави. Тушкуємо на повільному вогні до 3 – 4 годин. Соус має добре загустіти.
  • За 15 хвилин до готовності додаємо гриби порізані на 4 частини і вже після цього солимо і перчимо.
  • Страва смакує з ніжним картопляним пюре.

Готово!

Автор: Богданна Рибак