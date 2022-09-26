Таким ви його ще не куштували: тертий сирник з малиною
26 вересня 2022 , 11:17Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Існує багато варіацій на класичний десерт чизкейк, або як його називають наші бабусі – сирник. Щоб з впевненістю сказати, що цей варіант випічки стане улюбленим, вам потрібно його спробувати.
Повітряний сметанний чизкейк з малиною стан справжньою окрасою святкового та буденного столу. Ззовні він нагадує відомий десерт – тертий пиріг, але всередині це справжній сирник.
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Завдяки сметані, його структура надзвичайно ніжна та повітряна, а смак ви запам'ятаєте на довго.
Рецепт сирника з малиною
- Час: 4 години
- Порції: 6 – 8
– 220 грамів пшеничного борошна(+1 столова ложка);
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– 50 грамів цукрової пудри
– дрібка солі
– 120 грамів холодного масла
– 3 яєчні жовтки
– 30 грамів сметани
Сметанний шар:
– 600 грамів сметани від 20% жирності
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю
– 3 яєчні білки
– 140 грамів цукру
– 1 упаковка ванільного цукру
– 100 грамів малини.
Приготування:
- Ретельно змішуємо просіяне пшеничне борошно, сіль, розпушувач, цукрову пудру, додаємо натрете холодне масло і перетираємо руками в крихту. Додаємо жовтки, сметану та замішуємо тісто. Воно має бути дуже ніжне і не повинне липнути до рук, якщо липне – підсипте трішки борошна.
- Відправте тісто в морозилку на 1,5 години.
- Розділяємо тісто на 2 частини, одну частину тіста натираємо на тертці, розподіляємо по дну форми застеленої пергаментом і випікаємо при 190 градусах – 10 хвилин.
- Для сметанного шару збиваємо білки з цукром до стійких піків, сметану змішуємо з крохмалем і об‘єднуємо дві маси разом.
- На корж виливаємо сметанний шар, розподіляємо по формі, зверху викладаємо малину, і натираємо другу частину тіста.
- Випікаємо в попередньо розігрітій до 160 градусів духовці 55 хвилин.
- Після випікання дайте йому повністю охолонути і покладіть в холодильник, не виймаючи з форми, на 5 – 6 годин, або ніч.
Смачного!