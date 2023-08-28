Лимонне тирамісу – освіжаючий літній десерт за 30 хвилин

В літню спеку не дуже хочеться щось готувати, тим більше випікати в духовці. Але ж солодкий десерт з особливою назвою "підійми мене до небес" це точно виняток з правила.

Лимонне тирамісу – цікавий та незвичайний варіант італійського десерту з ніжного сиру та бісквітних паличок. Зазвичай тирамісу подають з лікером та кавою, але цього разу нас чекає свіжий варіант солодкого десерту.

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Літній, освіжаючий та дуже простий десерт, який кожен зможе приготувати. Ще й без сирих яєць, що важливо, якщо ви пригощаєте ним дітей.

Рецепт лимонного тирамісу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

– 100 грамів печива савоярді.– 100 грамів лимонного соку;– 100 грамів цукру;– 100 грамів води;– цедра 1 лимону.– 150 грамів лимонного соку;– 100 грамів цукру;– 3 яйця або 6 жовтків;– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;– цедра 1 лимону;– 75 грамів вершкового масла.– 200 грамів сиру маскарпоне або крем-сиру;– 200 грамів вершків 33%;– 20 – 30 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Для просочення лимонний сік, цукор, воду та цедру доводимо до кипіння і тримаємо на середньому вогні 4 – 5 хвилин. Даємо повністю охолонути. ⠀

Для курда лимони розрізаємо навпіл та ложкою виймаємо м'якоть. Кладемо в глибоку миску і пробиваємо блендером. Проціджуємо сік через сито, додаємо цукор, жовтки або яйця, крохмаль, цедру та перемішуємо.

Ставимо на середній вогонь, помішуючи, доводимо до кипіння і варимо до загущення. Знімаємо з вогню і перетираємо через сито.

Додаємо вершкове масло та ретельно перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та даємо повністю охолонути. ⠀

Для крему сир, вершки та цукрову пудру збиваємо міксером до загущення. ⠀

Печиво занурюємо у лимонне просочення на декілька секунд і кладемо у форму. Зверху покриваємо половиною крему та половиною лимонного курда.

Зверху знову кладемо шар просоченого печива, покриваємо шаром крему та шаром лимонного курда, що залишилися.

Прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.Прикрашаємо лимоном, м’ятою.

Смачного!

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