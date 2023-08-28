Лимонне тирамісу – освіжаючий літній десерт за 30 хвилин
28 серпня 2023, 18:52Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
В літню спеку не дуже хочеться щось готувати, тим більше випікати в духовці. Але ж солодкий десерт з особливою назвою "підійми мене до небес" це точно виняток з правила.
Лимонне тирамісу – цікавий та незвичайний варіант італійського десерту з ніжного сиру та бісквітних паличок. Зазвичай тирамісу подають з лікером та кавою, але цього разу нас чекає свіжий варіант солодкого десерту.
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Літній, освіжаючий та дуже простий десерт, який кожен зможе приготувати. Ще й без сирих яєць, що важливо, якщо ви пригощаєте ним дітей.
Рецепт лимонного тирамісу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
– 100 грамів печива савоярді.
Для просочення:
– 100 грамів лимонного соку;
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів води;
– цедра 1 лимону.
Для курда:
– 150 грамів лимонного соку;
– 100 грамів цукру;
– 3 яйця або 6 жовтків;
– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;
– цедра 1 лимону;
– 75 грамів вершкового масла.
Для крему:
– 200 грамів сиру маскарпоне або крем-сиру;
– 200 грамів вершків 33%;
– 20 – 30 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Для просочення лимонний сік, цукор, воду та цедру доводимо до кипіння і тримаємо на середньому вогні 4 – 5 хвилин. Даємо повністю охолонути. ⠀
- Для курда лимони розрізаємо навпіл та ложкою виймаємо м'якоть. Кладемо в глибоку миску і пробиваємо блендером. Проціджуємо сік через сито, додаємо цукор, жовтки або яйця, крохмаль, цедру та перемішуємо.
- Ставимо на середній вогонь, помішуючи, доводимо до кипіння і варимо до загущення. Знімаємо з вогню і перетираємо через сито.
- Додаємо вершкове масло та ретельно перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та даємо повністю охолонути. ⠀
- Для крему сир, вершки та цукрову пудру збиваємо міксером до загущення. ⠀
- Печиво занурюємо у лимонне просочення на декілька секунд і кладемо у форму. Зверху покриваємо половиною крему та половиною лимонного курда.
- Зверху знову кладемо шар просоченого печива, покриваємо шаром крему та шаром лимонного курда, що залишилися.
- Прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.Прикрашаємо лимоном, м’ятою.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати літній варіант дерунів з кабачків.