Перевірений рецепт тіста на пончики від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Рум'яні пончики з джемом або варенням будуть актуальним смаколиком цілий рік, адже їх так люблять дорослі й діти.

Джерело: інстаграм Володимира Ярославського

Ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився перевіреним рецептом тіста для домашніх пончиків.

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Пончики полюбляють, мабуть, усі. Золотисті, пухкі та зі смачною начинкою пончики за рецептом Володимира Ярославського точно стануть вашою коронною стравою як буденного, так і святкового столу.

Начинкою для пончиків може бути: заварне ванільне тісто, варене згущене молоко, різноманітні джеми, мармелади та варення, консервовані ягоди, рожа й мак. Все залежить від ваших уподобань та смаків.

Рецепт перевіреного тіста на пончики

Злегка підігрійте молоко, введіть в нього цукор та дріжджі. Щоб останні активізувалися, ретельно розімніть все руками та залишіть на 10-15 хвилин до утворення піни. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Всипте половину борошна до опари, замісіть тісто та залишіть підростати під харчовою плівкою в теплому місці. Коли тісто достатньо підніметься – обімніть його та введіть яйце й коньяк. Вимішайте тісто до однорідного стану. Розтопіть вершкове масло та теплим введіть його в тісто, вимішайте та додайте другу частину борошна й сіль. Замісіть тісто, за необхідності можна підсипати борошном. тісто не повинно липнути до рук. Знову накрийте тісто харчовою плівкою та залишіть відпочити в тепле місце без протягів. Обімніть тісто, сформуйте кульки та викладіть їх на деко. Трішки приплюсніть кульки з тіста, накрийте харчовою плівкою та дайте підійти. Розігрійте олію в глибокому сотейнику або каструлі, температура повинна бути не нижчою за 180 градусів. Обсмажуйте пончики в олії до золотистої скоринки з обох сторін. Викладайте пончики на паперовий рушник, щоб позбавитись зайвої олії. Начиніть пончики за допомогою кондитерського мішка варенням або іншим вашим улюбленим смаколиком. Готові пончики посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!

– 250 г молока;– 1 яйце;– 50 г вершкового масла;– 3 ст. л цукру з гіркою;– 10 г сухих дріжджів (25 г живих);– дрібка солі;– 450 г борошна;– 1 ст. л коньяку;– 500 мл олії для смаження.