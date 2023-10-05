Ті самі персики з 90-х: рецепт десерту, який підкорив не одне весілля
5 жовтня 2023, 14:08Читать новость на русском
Джерело:Юлія Віліч
Ці солодкі тістечка "персики" у 90-х підкорили не одне весілля. Чому б не згадати молодість та не приготувати їх вдома? У нас є рецепт.
Ті самі персики, які ми збирали в дитинстві по весільних столах тепер можна приготувати вдома. У нас є перевірений рецепт випічки, яка так полюбилася за роки.
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Для начинки тістечок ми підготували два варіанти крему – обирайте той, який більше смакує та готуйте із задоволенням.
Рецепт тістечок "персики"
- Час: 2 години
- Порції: 15 – 20 штук
– 2 яйця;
– 170 грамів цукру;
– 60 грамів м'якого вершкового масла;
– 60 грамів сметани;
– 360 грамів борошна;
– 3 грами розпушувача;
– 1 грам ваніліну.
Приготування:
- Заздалегідь підготуйте всі інгредієнти, важливо аби вони були кімнатної температури.
- Яйця збиваємо з цукром впродовж 5 хвилин. Додаємо масло та сметану – перемішуємо до однорідності буквально 10 – 15 секунд.
- Додаємо у кілька прийомів просіяні борошно, ванілін та розпушувач.
- Замішуємо тісто спочатку ложкою, а далі руками.
- Викладаємо тісто пластом на харчову плівку (воно може трішки липнути), ховаємо у холодильник на 40 хвилин, аби воно стабілізувалося. Далі відщипуємо від тіста однакові шматочки по 35 грамів і формуємо кульки, злегка притискаємо них зверху.
- Викладаємо на деко з пергаментом. Випікаємо при 180 градусах 13 – 15 хвилин. Даємо заготовкам трішки охолонути.
- Далі виймаємо серединки ножем та наповнюємо кремом.
Як приготувати крем (на вибір)Інгредієнти:
– 150 грамів вареного згущеного молока;
– 130 грамів вершкового сиру.
Приготування:
- Охолодженні інгредієнти збиваємо впродовж 1 хвилини.
– 140 грамів вареного згущеного молока кім. температури.
– 130 грамів вершкового масла кімнатної температури.
Приготування:
- Масло збиваємо 3 хвилини. Далі додаємо згущонку і перемішуємо до однорідності.
- Після того коли наповнили кожну заготовку кремом, з'єднуємо половинки між собою.
- Далі фарбуємо них у розчиненому персиковому желе з невеликою кількістю барвника або соком буряка та моркви.
- Для цього свіжі овочі потрібно натерти на дрібну тертку і витіснити сік.
- В самому кінці обтрушуємо тістечка цукром. Даємо трішки підсохнути️.
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