Ті самі персики з 90-х: рецепт десерту, який підкорив не одне весілля

5 жовтня 2023, 14:08
Читать новость на русском

Джерело:

Юлія Віліч

Ці солодкі тістечка "персики" у 90-х підкорили не одне весілля. Чому б не згадати молодість та не приготувати їх вдома? У нас є рецепт.

Ті самі персики, які ми збирали в дитинстві по весільних столах тепер можна приготувати вдома. У нас є перевірений рецепт випічки, яка так полюбилася за роки.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Для начинки тістечок ми підготували два варіанти крему – обирайте той, який більше смакує та готуйте із задоволенням.

Рецепт тістечок "персики"

  • Час: 2 години
  • Порції: 15 – 20 штук
Інгредієнти:
 – 2 яйця;
 – 170 грамів цукру;
 – 60 грамів м'якого вершкового масла;
 – 60 грамів сметани;
 – 360 грамів борошна;
 – 3 грами розпушувача;
 – 1 грам ваніліну.

Приготування:

  • Заздалегідь підготуйте всі інгредієнти, важливо аби вони були кімнатної температури.
  • Яйця збиваємо з цукром впродовж 5 хвилин. Додаємо масло та сметану – перемішуємо до однорідності буквально 10 – 15 секунд.
  • Додаємо у кілька прийомів просіяні борошно, ванілін та розпушувач.
  • Замішуємо тісто спочатку ложкою, а далі руками.
  • Викладаємо тісто пластом на харчову плівку (воно може трішки липнути), ховаємо у холодильник на 40 хвилин, аби воно стабілізувалося. Далі відщипуємо від тіста однакові шматочки по 35 грамів і формуємо кульки, злегка притискаємо них зверху.
  • Викладаємо на деко з пергаментом. Випікаємо при 180 градусах 13 – 15 хвилин. Даємо заготовкам трішки охолонути.
  • Далі виймаємо серединки ножем та наповнюємо кремом.

Як приготувати крем (на вибір)

Інгредієнти:
 – 150 грамів вареного згущеного молока;
 – 130 грамів вершкового сиру.

Приготування:

  • Охолодженні інгредієнти збиваємо впродовж 1 хвилини.
Інгредієнти для 2 крему:
 – 140 грамів вареного згущеного молока кім. температури.
 – 130 грамів вершкового масла кімнатної температури.

Приготування:

  • Масло збиваємо 3 хвилини. Далі додаємо згущонку і перемішуємо до однорідності.
  • Після того коли наповнили кожну заготовку кремом, з'єднуємо половинки між собою.
  • Далі фарбуємо них у розчиненому персиковому желе з невеликою кількістю барвника або соком буряка та моркви.
  • Для цього свіжі овочі потрібно натерти на дрібну тертку і витіснити сік.
  • В самому кінці обтрушуємо тістечка цукром. Даємо трішки підсохнути️.

Готово!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати яблучні оладки на кефірі за нашим рецептом.
Автор: Богданна Рибак