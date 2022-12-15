Ви забудете про печінковий торт – рецепт з курячої печінки

На святковому столі зазвичай своє почесне місце займає великий печінковий торт, щедро промазаний майонезом та овочами. А що якщо подати його по-новому?

Печінкові млинці можна дбайливо закрутити разом з начинкою, зробити красивий надріз та викласти на тарілку. Така подача вже звичної страви здивує як гурманів, так і затятих консерваторів.

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Щодо начинки, вона може бути різною: традиційною (морква, яйце, майонез та часник), так і сучасною (суміш плавленого сиру з часником, або ж просто домашній майонез часником).

Рецепт печінкових млинців

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 10 – 15 млинців

– 400 грамів курячої печінки;– 200 мілілітрів молока;– 2 курячих яйця;– 3 столові ложки борошна;– сіль.

Приготування:

Ретельно помийте та почистіть печінку від плівки та жилок.

Всі інгредієнти з'єднайте у чаші блендера та перебийте в однорідну масу.

Розігрійте суху сковорідку з антипригарним покриттям та обмежуйте млинці з обох сторін.

Для начинки змішайте майонез зі сметаною, вичавіть часник та перемішайте із нарізаною зеленню.

Можна протушкувати моркву з цибулькою, додати до неї ложку сметани та улюблені спеції.

Обрану начинку закрутіть в рулет та розріжте.

Готово!