Ви забудете про печінковий торт – рецепт з курячої печінки

15 грудня 2022, 09:57
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Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

На святковому столі зазвичай своє почесне місце займає великий печінковий торт, щедро промазаний майонезом та овочами. А що якщо подати його по-новому?

Печінкові млинці можна дбайливо закрутити разом з начинкою, зробити красивий надріз та викласти на тарілку. Така подача вже звичної страви здивує як гурманів, так і затятих консерваторів.

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Щодо начинки, вона може бути різною: традиційною (морква, яйце, майонез та часник), так і сучасною (суміш плавленого сиру з часником, або ж просто домашній майонез часником).

Рецепт печінкових млинців

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 10 – 15 млинців
Інгредієнти:
 – 400 грамів курячої печінки;
 – 200 мілілітрів молока;
 – 2 курячих яйця;
 – 3 столові ложки борошна;
 – сіль.

Приготування:

  • Ретельно помийте та почистіть печінку від плівки та жилок. 
  • Всі інгредієнти з'єднайте у чаші блендера та перебийте в однорідну масу.
  • Розігрійте суху сковорідку з антипригарним покриттям та обмежуйте млинці з обох сторін.
  • Для начинки змішайте майонез зі сметаною, вичавіть часник та перемішайте із нарізаною зеленню.
  • Можна протушкувати моркву з цибулькою, додати до неї ложку сметани та улюблені спеції.
  • Обрану начинку закрутіть в рулет та розріжте.

Готово!

Автор: Богданна Рибак