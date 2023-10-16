Торт "Елегантний" з трьома видами коржів та ніжним кремом – десерт, який хочеться ще і ще

Від цього торта будуть взахваті всі без перебільшення. Ніжні коржі, пухкий кокосовий шар та заварний крем – насолода для кожного!

Торт "Елегантний" – це поєднання трьох видів коржів: ванільного, зі згущеним молоком та кокосового, які перемащені заварним кремом. Така домашня випічка підійде як до святкового столу, так і до родинного чаювання.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

За бажанням його можна прикрасити свічками та подати на день народження чи як весільний торт.

Рецепт торта "Елегантний"

Час: 6 годин

6 годин Порції: 8

– 100 грамів згущеного молока;– 1 яйце;– 0,5 чайної ложки соди;– 60 грамів вершкового масла;– 300 грамів борошна.

Приготування:

У мисці, або чаші кухонної машини замішуємо тісто з перелічених інгредієнтів.

Розділяємо його на 4 частини та розкачуємо еластичне тісто.

Випікаємо чотири коржі почергово у розігрітій духовці при 170 градусах 7 – 8 хвилин.

– 250 грамів холодних вершків 33 – 36% жирності;– 4 яйця;– 120 грамів цукру;– 700 грамів вершкового сиру;– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;– 1 чайна ложка ванільної пасти або екстракту.

Приготування:

Збиваємо холодні вершки до кремової структури.

Яйця з цукром збиваємо до загустіння і посвітління.

Вершковий сир об'єднуємо з вершками, гарно вимішуємо, додаємо 50 грамів кукурудзяного крохмалю, чайну ложку ванільної пасти і вливаємо збиті яйця з цукром. Гарно все вимішуємо.

Розділяємо тісто на двоє та випікаємо коржі в добре розігрітій духовці при 180️ градусах 30 – 35 хвилин.

– 5 білків;– 100 грамів цукру;– 150 грамів кокосової стружки;– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;– 30 грамів борошна.

Приготування:

Яєчні білки збиваємо разом із 100 грамами цукру до стійких піків.

Кокосову стружку, кукурудзяний крохмаль та борошно змішуємо і обережно вводимо в білки.

Випікаємо в розігрітій духовці 40 хвилин при 150️ градусах.

– 5 яєчних жовтків;– 100 грамів цукру;– 25 грамів борошна;– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;– 550 грамів молока;– 50 грамів вершкового масла;– 10 грамів ванільного екстракту;– 250 грамів маскарпоне.

Приготування:

З'єднуємо жовтки, цукор, борошно, крохмаль, ванільну пасту – добре розтираємо. Доводимо молоко до кипіння. Вводимо молоко в яєчну масу, постійно помішуючи.

Ставимо на вогонь, постійно мішаємо, доводимо до кипіння. Додаємо масло, вимішуємо до повного розчинення масла. Даємо крему повністю охолонути.

Перед збиранням торта до заварного крему додаємо маскарпоне. Обережно об'єднуємо міксером або перемішуємо лопаткою вручну. Можна додати до крему ще 2 столові ложки алкоголю (коняк, горілка, віскі).

Збираємо торт . Кладемо два коржі зі згущеного молока, потім один корж ванільний. Далі кокосовий корж, знову корж ванільний і ще два коржі зі згущного молока. Перекладаємо все кремом.

. Кладемо два коржі зі згущеного молока, потім один корж ванільний. Далі кокосовий корж, знову корж ванільний і ще два коржі зі згущного молока. Перекладаємо все кремом. Для поливки змішуємо 80 грамів білого шоколаду, 60 грамів 33% гарячих вершків.

Поливати шоколадом рекомендуємо на наступний день, коли пляцок стабілізується і настоїться.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати