Смак улюблених цукерок: рецепт торта Ферреро Роше

Серед великого асортименту цукерок ви точно куштували відомі всі Фереро Роше з лісовим горіхом. А що якщо приготувати цілий торт? У нас є рецепт!

Коли мова йде про популярні солодощі, вправні господині завжди намагаються догодити рідним та дивують цікавими інтерпретаціями на них. До прикладу, відомі цукерки "FERRERO ROSHE". Українська блогерка Валерія Велігура поділилася з читачами рецептом чизкейка, який один в один, як оригінальні цукерки.

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Хрумка основа, шоколадний крем-чиз, лісовий горіх, шоколадна глазур – словами не передати як це смачно!

Рецепт торта Ферреро Роше

Час: 4 – 8 годин

4 – 8 годин Порції: 1,6 кілограма

– 300 грамів шоколадного пісочного печива– 100 грамів вершкового масла ⠀ ⠀– 500 грамів вершкового сиру або однорідний кисломолочний сир;– 2 курячих яйця– 75 грамів цукру– 150 мілілітрів коров'ячих вершків 33%– 150 грамів шоколадно-горіхової пасти– 75 грамів шоколаду ⠀– 70 грамів шоколаду– 30 мілілітрів олії– 100 грамів смаженого лісового горіха.

Приготування:

Шоколадне печиво подрібнюємо блендером до крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і добре перемішуємо.

Кладемо все в круглу роз’ємну форму діаметром 20 сантиметрів, застелену пергаментом, формуючи дно та бортики. Прибираємо у холодильник, щоб корж стабілізувався.

Для начинки до вершкового сиру додаємо яйця, цукор, вершки, шоколадно-горіхову пасту та розтоплений шоколад. Добре перемішуємо вінчиком або на найнижчих обертах міксера до однорідної маси.

На низ духовки ставимо деко з гарячою водою, а форму з чизкейком ставимо на середній рівень і випікаємо у розігрітій до 130 градусів духовці 1,5 години. Охолоджуємо чизкейк одразу в духовці з відкритими дверцятами.⠀ ⠀

Для глазурі розтоплений шоколад з'єднуємо з олією, додаємо подрібнені горіхи і перемішуємо.⠀

Виливаємо зверху на торт та прибираємо в холодильник на 3 години – 8 годин.

Смачного!