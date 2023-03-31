Ніжний мов пух: рецепт торта тирамісу без зайвих труднощів

Тирамісу – популярний десерт італійської кухні, який підкорив шлунок не одного гурмана. Зазвичай, його готують у скляному посуді, а що якщо подати його у вигляді торта?

Торт Тирамісу – відмінна альтернатива звичайним бісквітним тортам, які традиційно випікають до свята. Його смак неймовірно ніжний, не дарма в перекладі він звучить: "підійми мене до хмар".

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У порівнянні з іншою випічкою, такий десерт ви можете приготувати за годину, решту часу приділити сім'ї або відпочинку.

Рецепт торта тирамісу

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1 класичний бісквіт;

– 250 грамів міцної кави;

– 30 – 50 грамів лікеру Амарето чи ароматизатор;

– 75 грамів шоколаду чорного 56%;

– 500 грамів маскарпоне;

– 350 грамів вершків жирністю від 33%;

– 100 грамів цукрової пудри;

– какао для посипки.

Приготування:

️З'єднуємо холодну каву з алкоголем чи ароматизатором.

️Бісквіт розрізаємо на 3 коржі.

Натираємо на мілкій терці чорний шоколад.

️Для крему з'єднуємо холодний сир маскарпоне, холодні вершки, цукрову пудру і збиваємо їх 5 хвилин, поступово збільшуючи швидкість збивання від найменшої до високої.

Готовий крем перекладаємо в кондитерський мішок з круглою насадкою.

️Збираємо торт: кладемо перший корж, просочуємо кавою, посипаємо половиною натертого шоколаду, і викладаємо крем, другий корж: просочуємо, шоколад, крем, і третій корж – тільки просочуємо і крем.

Зверху також торт декоруємо кремом.

️Готовий торт відправляємо в холодильник на 1 – 2 години, щоб він просочився і крем трішки застиг.

Смачного!