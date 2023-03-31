Ніжний мов пух: рецепт торта тирамісу без зайвих труднощів

31 березня 2023, 10:57
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Смачні домашні рецепти

Тирамісу – популярний десерт італійської кухні, який підкорив шлунок не одного гурмана. Зазвичай, його готують у скляному посуді, а що якщо подати його у вигляді торта?

Торт Тирамісу – відмінна альтернатива звичайним бісквітним тортам, які традиційно випікають до свята. Його смак неймовірно ніжний, не дарма в перекладі він звучить: "підійми мене до хмар".

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У порівнянні з іншою випічкою, такий десерт ви можете приготувати за годину,  решту часу приділити сім'ї або відпочинку.

Рецепт торта тирамісу

  • Час: 1 година
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • ️З'єднуємо холодну каву з алкоголем чи ароматизатором.
  • ️Бісквіт розрізаємо на 3 коржі.
  • Натираємо на мілкій терці чорний шоколад.
  • ️Для крему з'єднуємо холодний сир маскарпоне, холодні вершки, цукрову пудру і збиваємо їх 5 хвилин, поступово збільшуючи швидкість збивання від найменшої до високої.
  • Готовий крем перекладаємо в кондитерський мішок з круглою насадкою.
  • ️Збираємо торт: кладемо перший корж, просочуємо кавою, посипаємо половиною натертого шоколаду, і викладаємо крем, другий корж: просочуємо, шоколад, крем, і третій корж – тільки просочуємо і крем.
  • Зверху також торт декоруємо кремом.
  • ️Готовий торт відправляємо в холодильник на 1 – 2 години, щоб він просочився і крем трішки застиг.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак