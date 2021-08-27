Тане в роті: рецепт цілої цвітної капусти від Євгена Клопотенка
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Щоб приготувати смачну цвітну капусту цілою не обов'язково панірувати її в клярі чи маринувати годинами. Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом цвітної капусти, що тане в роті.
Спробуйте приготувати цвітну капусту за рецептом кухаря та насолоджуйтеся стравою разом з друзями або родиною. До речі, для страви вам потрібна тільки цвітна капуста, соуси та закуски до неї ви можете обрати на свій смак.
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Рецепт цвітної капусти
- Час: 4 години
- Порції: 2
Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка
– цвітна капуста;
– арахісова паста;
– сіль.
Приготування:
- Відваріть цілу головку цвітної капусти у киплячій воді протягом 15 хвилин.
Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка
- Охолодіть капусту та відправте на 1,5 – 2 години в морозилку.
Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка
- Цілу цвітну капусту відправте випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин.
Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка
- За бажанням посоліть цвітну капусту.
- Подавайте капусту до столу з арахісовою пастою. Смачного!
Приготування цвітної капусти – відео: