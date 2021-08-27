Тане в роті: рецепт цілої цвітної капусти від Євгена Клопотенка

11:25

Щоб приготувати смачну цвітну капусту цілою не обов'язково панірувати її в клярі чи маринувати годинами. Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом цвітної капусти, що тане в роті.