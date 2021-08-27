Тане в роті: рецепт цілої цвітної капусти від Євгена Клопотенка

27 серпня 2021 , 11:25
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Джерело:

інстаграм Євгена Клопотенка

Щоб приготувати смачну цвітну капусту цілою не обов'язково панірувати її в клярі чи маринувати годинами. Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм рецептом цвітної капусти, що тане в роті.

Спробуйте приготувати цвітну капусту за рецептом кухаря та насолоджуйтеся стравою разом з друзями або родиною. До речі, для страви вам потрібна тільки цвітна капуста, соуси та закуски до неї ви можете обрати на свій смак.

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Рецепт цвітної капусти

  • Час: 4 години
  • Порції: 2


Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

Інгредієнти:
 – цвітна капуста;
 – арахісова паста;
 – сіль.

Приготування:

  1. Відваріть цілу головку цвітної капусти у киплячій воді протягом 15 хвилин.


Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

  1. Охолодіть капусту та відправте на 1,5 – 2 години в морозилку.


Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

  1. Цілу цвітну капусту відправте випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин.


Цвітна капуста / Скріншот з відео Євгена Клопотенка

  1. За бажанням посоліть цвітну капусту.
  1. Подавайте капусту до столу з арахісовою пастою. Смачного!

Приготування цвітної капусти – відео:

 

Автор: Богданна Рибак