Цвітна капуста в клярі до обіду чи вечері: рецепт, який неможливо зіпсувати
15 жовтня 2023, 10:11Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Цвітна капуста – корисний та смачний овоч, який можна використовувати як забажаєте. Ми полюбляємо посмажити її в клярі та подавати з часниковим соусом.
Цвітна капуста в клярі може бути цікавою закускою до буденного чи святкового столу. Таку страву швидко готувати, а смак ви ще довго не зможете забути.
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Обов'язково приготуйте її та подавайте з часниковим соусом: з'єднайте вичавлений часник, майонез та трішки чорного перцю.
Рецепт цвітної капусти в клярі
- Час: 30 хвилин
– цвітна капуста
– яйця
– борошно
– молоко
– цибуля;
– часник
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Розділяємо цвітну капусту на суцвіття та відварюємо майже до готовності у киплячій підсоленій воді.
- Для кляру беремо яйця, молоко, трішки борошна. Кляр має вийти за густотою як сметана, не рідкий та не густий.
- Кількість молока та яєць залежить від кількості вашої порції.
- Обсмажуємо капусту в клярі на сковорідці та перекладаємо у посудину з кришкою.
- Нарізаємо дрібно цибульку, зелень, часник і все додаємо до капусти, та трішки зверху солимо.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати гарбузові вареники за нашим рецептом.