Цвітна капуста в клярі до обіду чи вечері: рецепт, який неможливо зіпсувати

15 жовтня 2023, 10:11
Читать новость на русском

Джерело:

Готуємо з Юлією

Цвітна капуста – корисний та смачний овоч, який можна використовувати як забажаєте. Ми полюбляємо посмажити її в клярі та подавати з часниковим соусом.

Цвітна капуста в клярі може бути цікавою закускою до буденного чи святкового столу. Таку страву швидко готувати, а смак ви ще довго не зможете забути.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Обов'язково приготуйте її та подавайте з часниковим соусом: з'єднайте вичавлений часник, майонез та трішки чорного перцю.

Рецепт цвітної капусти в клярі

  • Час: 30 хвилин
Інгредієнти:
 – цвітна капуста
 – яйця
 – борошно
 – молоко
 – цибуля;
 – часник
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Розділяємо цвітну капусту на суцвіття та відварюємо майже до готовності у киплячій підсоленій воді.
  • Для кляру беремо яйця, молоко, трішки борошна. Кляр має вийти за густотою як сметана, не рідкий та не густий.
  • Кількість молока та яєць залежить від кількості вашої порції.
  • Обсмажуємо капусту в клярі на сковорідці та перекладаємо у посудину з кришкою.
  • Нарізаємо дрібно цибульку, зелень, часник і все додаємо до капусти, та трішки зверху солимо.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати гарбузові вареники за нашим рецептом.
Автор: Богданна Рибак