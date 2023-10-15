Цвітна капуста в клярі до обіду чи вечері: рецепт, який неможливо зіпсувати

Цвітна капуста – корисний та смачний овоч, який можна використовувати як забажаєте. Ми полюбляємо посмажити її в клярі та подавати з часниковим соусом.

Цвітна капуста в клярі може бути цікавою закускою до буденного чи святкового столу. Таку страву швидко готувати, а смак ви ще довго не зможете забути.

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Обов'язково приготуйте її та подавайте з часниковим соусом: з'єднайте вичавлений часник, майонез та трішки чорного перцю.

Рецепт цвітної капусти в клярі

Час: 30 хвилин

– цвітна капуста– яйця– борошно– молоко– цибуля;– часник– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Розділяємо цвітну капусту на суцвіття та відварюємо майже до готовності у киплячій підсоленій воді.

Для кляру беремо яйця, молоко, трішки борошна. Кляр має вийти за густотою як сметана, не рідкий та не густий.

Кількість молока та яєць залежить від кількості вашої порції.

Обсмажуємо капусту в клярі на сковорідці та перекладаємо у посудину з кришкою.

Нарізаємо дрібно цибульку, зелень, часник і все додаємо до капусти, та трішки зверху солимо.

Смачного!

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