Тануть в роті наче масло: рецепт тушкованих реберець в яблучному сидрі

7 листопада 2022 , 15:18
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Джерело:

інстаграм Валі Саєнко

Як часто ви збираєтеся з родиною за столом та готуєте для них щось максимально смачне та не буденне? Ми пропонуємо вам спробувати здивувати рідних тушкованими ребрами з яблуками.

Щоб затишно та смачно посидіти в колі сім'ї осіннього вечора, скористайтеся рецептом смачних реберець в яблучному сидрі від Валентини Саєнко.

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Страва не тільки ситна, а й зручна в приготування. Все, що потрібно – просто все закинути в каструлю чи жаротривке деко, залити бульйоном чи просто водою і забути на дві-три години.

Рецепт телячих реберець в яблучному сидрі

  • Час: 3 години
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 1,5 кілограма телячих реберець;
 – 3 яблука;
 – 1 головка часнику;
 – 5 гілочок чебрецю;
 – 2 середні моркви;
 – 2 ріпчасті цибулі;
 – 100 – 200 грамів борошна;
 – 500 мілілітрів яблучного сидру;
 – 500 мілілітрів бульйону або води;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – лавровий листок.

Приготування:

  • Яловичі ребра нарізаємо по 1 ребру. Кожне реберце обвалюємо в борошні і смажимо до рум'яної скоринки.
  • Після обсмажені перекладіть їх у велику каструлю чи казан, де буде готуватися страва.

Яловичі ребра з картоплею / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Цибулю нарізаємо соломкою, смажимо в тій же сковорідці і закидуємо до реберець. Також до ребер додаємо: моркву, порізано досить крупно, чебрець, часник порізаний навпіл, яблука (порізані на 4 частини).
  • Заливаємо це все сидром та бульйоном так, щоб покрило реберця. Ставимо тушкуватись мінімум на 2 години. За пів години до готовності солимо, перчимо та додаємо лавровий лист.


Яловичі ребра з картоплею / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Тушковані ребра найкраще смакують з картопляним пюре. При подачі посипаємо чебрецем.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак