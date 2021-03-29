Як приготувати котлети з грибів: рецепт від Тані Литвинової
Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом котлет з грибів, які доповнять пісне меню. Обов'язково спробуйте.
Джерело:YouTube Тані Литвинової
Тетяна Литвинова розповідає як приготувати смачні та ароматні котлети з грибів з додаванням цибулі та часнику. Це може бути основна страва або гарнір, яку чудово доповнять овочеві салати.
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Рецепт котлет
- Ретельно помийте, почистіть гриби, відваріть в окропі, зцідіть воду.
- Цибулю почистіть, на пательні з олією пасеруйте кілька хвилин.
- Почистіть часник.
- У м'ясорубку викладіть цибулю, гриби, часник, подрібніть у фарш.
- У миску викладіть фарш, додайте сіль, перець, крохмаль, сухарі, перемішайте.
- Сформуйте маленькі котлети, обваляйте у сухарях.
- На пательні з олією обсмажте з двох сторін, викладіть на паперовий рушник, щоб видалити залишки олії.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте гілочкою петрушки. Подавайте з овочами. Смачного!
Рецепт котлет з грибів від Тані Литвинової у відео:
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