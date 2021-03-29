Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом котлет з грибів, які доповнять пісне меню. Обов'язково спробуйте.

Тетяна Литвинова розповідає як приготувати смачні та ароматні котлети з грибів з додаванням цибулі та часнику. Це може бути основна страва або гарнір, яку чудово доповнять овочеві салати.

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Рецепт котлет

Інгредієнти:

– 500 грамів грибів (печериці);

– 150 грамів цибулі;

– 2-3 зубчики часнику;

– 50 мілілітрів олії;

– 40 грамів панірувальних сухарів;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 0,5 чайної ложки солі;

– перець чорний.

Ретельно помийте, почистіть гриби, відваріть в окропі, зцідіть воду. Цибулю почистіть, на пательні з олією пасеруйте кілька хвилин. Почистіть часник. У м'ясорубку викладіть цибулю, гриби, часник, подрібніть у фарш. У миску викладіть фарш, додайте сіль, перець, крохмаль, сухарі, перемішайте. Сформуйте маленькі котлети, обваляйте у сухарях. На пательні з олією обсмажте з двох сторін, викладіть на паперовий рушник, щоб видалити залишки олії. Викладіть на тарілку, задекоруйте гілочкою петрушки. Подавайте з овочами. Смачного!

Рецепт котлет з грибів від Тані Литвинової у відео: