Рецепт тушкованої пекінської капусти від Тані Литвинової

Думаєте як урізноманітнити пісне меню? Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась секретним рецептом тушкованої капусти. Запишіть собі рецепт.

Тушкована пекінська капуста з ароматними спеціями та грибами буде чудовим гарніром до будь-якої страви. Секретний інгредієнт – гостра гірчиця, що надає страві пікантного смаку.

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Рецепт тушкованої капусти

Капусту помийте, відріжте нижню частину, розділіть навпіл, наріжте скибочками. У рукав для запікання, викладіть капусту. Помийте, почистіть цибулю, моркву, подрібніть у блендері, додайте до капусти. Далі – додайте олію, мускатний горіх, паприку, гриби, гірчицю, сіль, перець, перемішайте, закріпіть зверху рукав. Викладіть на деко. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 600-800 грамів пекінської капусти;– 150 грамів моркви;– 150 грамів цибулі;– 150 грамів грибів;– 30 мілілітрів рослинної олії;– 1 чайна ложка мускатного горіха;– 1 чайна ложка паприки;– 50 грамів гірчиці;– 0,5 чайної ложки солі;– 0,5 чайної ложки чорного перцю.

Рецепт тушкованої капусти від Тані Литвинової у відео: