Рецепт тушкованої пекінської капусти від Тані Литвинової

Думаєте як урізноманітнити пісне меню? Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась секретним рецептом тушкованої капусти. Запишіть собі рецепт.
Тушкована пекінська капуста з ароматними спеціями та грибами буде чудовим гарніром до будь-якої страви. Секретний інгредієнт – гостра гірчиця, що надає страві пікантного смаку.
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Рецепт тушкованої капусти
Інгредієнти:
– 600-800 грамів пекінської капусти;
– 150 грамів моркви;
– 150 грамів цибулі;
– 150 грамів грибів;
– 30 мілілітрів рослинної олії;
– 1 чайна ложка мускатного горіха;
– 1 чайна ложка паприки;
– 50 грамів гірчиці;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю.
- Капусту помийте, відріжте нижню частину, розділіть навпіл, наріжте скибочками.
- У рукав для запікання, викладіть капусту.
- Помийте, почистіть цибулю, моркву, подрібніть у блендері, додайте до капусти. Далі – додайте олію, мускатний горіх, паприку, гриби, гірчицю, сіль, перець, перемішайте, закріпіть зверху рукав.
- Викладіть на деко. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт тушкованої капусти від Тані Литвинової у відео: